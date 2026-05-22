Playoff-Aus droht! Maximaler Druck für Alba

SID 22.05.2026 • 20:41 Uhr Bei Rasta Vechta setzt es für Berlin die zweite Niederlage im dritten Spiel. Die Niedersachsen haben damit zwei Matchbälle zum Halbfinaleinzug.

Alba Berlin ist in den Playoffs der Basketball Bundesliga (BBL) erneut in Rückstand geraten und steht nun mit dem Rücken zur Wand. Der Hauptrundenzweite unterlag Rasta Vechta im dritten Viertelfinalspiel mit 91:82 (53:44) und sieht sich damit einem 1:2 in der Best-of-five-Serie gegenüber.

Beim ersten von zwei Matchbällen für Vechta am Sonntag (18.30 Uhr/Dyn) genießen die Niedersachsen erneut Heimrecht, Alba ist dann maximal unter Druck und zum Siegen verdammt.

Angeführt von Serien-Topscorer Tevin Brown und Alonzo Verge, der mit 24 Punkten herausragte, präsentierte sich Vechta im Rasta-Dome spielstark. Aufseiten Berlins waren Martin Hermannssons 19 Punkte nicht genug.

Albas Fehlerquote verhindert Comeback

Über weite Teile des Duells agierten beide Teams auf Augenhöhe: Den besseren Start erwischte Alba zunächst, doch Vechta kam gegen Ende der ersten Hälfte immer stärker ins Rollen und zog folgerichtig auf neun Punkte davon.

Wie schon zum Auftakt der Serie haderten die Hauptstädter mit der eigenen Defensivleistung: Zu einfach durfte Vechta vor allem unter dem Korb gewähren.