BBL-Krimi: Alba patzt gegen Chemnitz

Alba Berlin hat den zweiten Hauptrundenplatz in der Basketball Bundesliga (BBL) noch nicht sicher. Die Hauptstädter verloren das packende Ostduell gegen die Niners Chemnitz mit 82:84 (39:52) und vergaben damit ihren zweiten Matchball. Am letzten Spieltag am kommenden Sonntag gegen Science City Jena (16.30 Uhr/Dyn) haben die Albatrosse eine weitere Chance.
Alba Berlin patzt im Ostduell
Die Berliner müssen weiter um Rang zwei der Hauptrunde zittern.
Alba muss noch zittern
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Niners kontern Berlins späte Aufholjagd
Die Berliner lagen gegen die Chemnitzer, die in der Arena am Ostbahnhof von rund 2000 Fans unterstützt wurden, lange zurück. Nach einer Aufholjagd ging die Mannschaft von Trainer Pedro Calles in den Schlussminuten erstmals in Führung, doch die Niners schlugen zurück. Zwei verwandelte Freiwürfen durch Corey Davis markierten den Endstand, ein Dreierversuch von Berlins Moses Wood ging 3,2 Sekunden vor dem Ende am Korb vorbei.
Ein Sieg gegen Jena würde Alba reichen, um als Hauptrundenzweiter hinter Titelverteidiger Bayern München in die Playoffs zu gehen. Nur die Bamberg Baskets könnten Berlin noch abfangen. Am vergangenen Freitag hatte der Hauptstadtklub seinen ersten Matchball bei den Bayern, die Rang eins sicher haben, vergeben.