BBL-Krimi: Alba patzt gegen Chemnitz

SID 03.05.2026 • 17:16 Uhr Die Berliner müssen weiter um Rang zwei der Hauptrunde zittern.

Alba Berlin hat den zweiten Hauptrundenplatz in der Basketball Bundesliga (BBL) noch nicht sicher. Die Hauptstädter verloren das packende Ostduell gegen die Niners Chemnitz mit 82:84 (39:52) und vergaben damit ihren zweiten Matchball. Am letzten Spieltag am kommenden Sonntag gegen Science City Jena (16.30 Uhr/Dyn) haben die Albatrosse eine weitere Chance.

Niners kontern Berlins späte Aufholjagd

Die Berliner lagen gegen die Chemnitzer, die in der Arena am Ostbahnhof von rund 2000 Fans unterstützt wurden, lange zurück. Nach einer Aufholjagd ging die Mannschaft von Trainer Pedro Calles in den Schlussminuten erstmals in Führung, doch die Niners schlugen zurück. Zwei verwandelte Freiwürfen durch Corey Davis markierten den Endstand, ein Dreierversuch von Berlins Moses Wood ging 3,2 Sekunden vor dem Ende am Korb vorbei.