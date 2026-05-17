BBL: Matthäus sieht Bayerns Auftaktsieg

SPORT1 17.05.2026 • 18:39 Uhr Bayern München schlägt Außenseiter Trier zum Auftakt des Playoff-Viertelfinals. Auch Fußball-Legende Lothar Matthäus ist unter den Zuschauern.

Ohne großen Glanz hat Bayern München den Auftaktsieg im Playoff-Viertelfinale der Basketball Bundesliga (BBL) geholt. Vor den Augen von Bayern-Legende Lothar Matthäus, der das Match als Zuschauer im SAP Garden verfolgte, schlug das beste Team der Hauptrunde Außenseiter VET-Concept Gladiators Trier mit 101:80 (48:44)

Die Münchner führen damit in der Best-of-five-Serie 1:0. Am Dienstag (20.30 Uhr) kann sich der deutsche Meister im zweiten Heimspiel gleich drei Matchbälle erarbeiten.

BBL-Playoffs: Bayern setzt sich erst spät ab

Aufsteiger Trier hatte sich erst auf den letzten Drücker als Tabellenachter für das Playin-Turnier qualifiziert und dann durch einen Sieg über die Rostock Seawolves (76:69) sein Viertelfinalticket gelöst.

Die Trierer um den früheren deutschen Nationalspieler Maik Zirbes starteten im SAP Garden ausgezeichnet und hielten bis zum Schlussviertel Kontakt, erst dann setzten sich die Bayern entscheidend ab.

Welt- und Europameister Andreas Obst, wertvollster Spieler (MVP) der Saison, war mit 24 Punkten Topscorer beim Titelverteidiger. Urald King kam als erfolgreichster Trierer auf 18 Punkte. „Es war nicht so deutlich, wie es ausschaut“, sagte Obst bei Dyn. Sein Team habe nach dem missglückten Start ein paar Anpassungen vornehmen müssen.