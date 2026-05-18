BBL-Hammer: Bogicevic neuer Oldenburg-Coach – Vertrag bis 2028

Nach seinem Abschied vom Syntainics MBC geht Trainer Milenko Bogicevic in der Basketball Bundesliga (BBL) zum Konkurrenten EWE Baskets Oldenburg. Das gab der frühere Meister und Pokalsieger am Montag bekannt. Der Serbe erhält einen Zweijahresvertrag bis 2028.
BBL: Bogicevic nach Oldenburg
Der Serbe unterschreibt bei den EWE Baskets einen Zweijahresvertrag bis 2028.
Wechsel nach Oldenburg: Milenko Bogicevic
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Bogicevic wechselt nach Oldenburg
Zuletzt hatte es bereits Medienberichte über den bevorstehenden Wechsel von Bogicevic aus Weißenfels nach Oldenburg gegeben. Der 49-Jährige folgt auf seinen Landsmann Lazar Spasic, der sich laut EWE Baskets „einem Klub in Osteuropa“ anschließen wird.
Bogicevic arbeitete von 2012 bis 2016 als Assistenzcoach von Sasa Obradovic für Alba Berlin. Im Februar kam er zurück in die BBL und führte den MBC zum Klassenerhalt. „Milenko bringt enorme Erfahrung aus über zehn Jahren in den höchsten europäischen Wettbewerben mit. Er hat in den vergangenen Jahren seine Qualitäten als Headcoach bewiesen“, sagte Srdjan Klaric, Geschäftsführer Sport der Oldenburger. Die EWE Baskets hatten zuletzt im Hauptrundenfinale die Qualifikation für die Playins verpasst.