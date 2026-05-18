BBL-Hammer: Bogicevic neuer Oldenburg-Coach – Vertrag bis 2028

SID 18.05.2026 • 16:05 Uhr Der Serbe unterschreibt bei den EWE Baskets einen Zweijahresvertrag bis 2028.

Nach seinem Abschied vom Syntainics MBC geht Trainer Milenko Bogicevic in der Basketball Bundesliga (BBL) zum Konkurrenten EWE Baskets Oldenburg. Das gab der frühere Meister und Pokalsieger am Montag bekannt. Der Serbe erhält einen Zweijahresvertrag bis 2028.

Bogicevic wechselt nach Oldenburg

Zuletzt hatte es bereits Medienberichte über den bevorstehenden Wechsel von Bogicevic aus Weißenfels nach Oldenburg gegeben. Der 49-Jährige folgt auf seinen Landsmann Lazar Spasic, der sich laut EWE Baskets „einem Klub in Osteuropa“ anschließen wird.