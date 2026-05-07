Abstieg besiegelt! Herber Rückschlag für Schröder-Klub

Science City Jena hat dramatisch den Klassenerhalt in der Basketball-Bundesliga geschafft – und am vorletzten Spieltag der Hauptrunde die MLP Academics Heidelberg und die Löwen Braunschweig runter in die ProA geschickt.
Bitterer Dämpfer für Schröder
Aufsteiger Jena gewann nach Verlängerung im direkten Duell mit Heidelberg nach Verlängerung mit 81:79 (69:69, 30:43) und kann von beiden Verfolgern nicht mehr vom ersten Nicht-Abstiegsplatz verdrängt werden.
Dabei hatte Jena, das in Joe Wieskamp (19 Punkte) seinen erfolgreichsten Werfer hatte, einen absoluten Fehlstart erwischt: Im ersten Viertel gelangen der Heimmannschaft nur fünf Punkte, im letzten Abschnitt aber drehte Jena rechtzeitig auf und entschied auch die enge Verlängerung für sich. Nur bei einer Niederlage der Thüringer hätten Heidelberg und Braunschweig weiter hoffen dürfen.
BBL: Schröder rief große Ziel aus
Für Löwen-Eigentümer Dennis Schröder, Kapitän der Basketball-Nationalmannschaft, dürfte der Gang in die zweite Liga einen bitteren Rückschlag bedeuten. 2018 hatte der gebürtige Braunschweiger den Klub übernommen und große Ziele ausgerufen. Erst Anfang vergangenen Jahres hatte er diese bekräftigt.
„Mein festes Vorhaben ist nach wie vor, am Ende meiner Karriere noch einmal für Braunschweig zu spielen. Deutscher Meister mit den Löwen zu werden – das ist ein großer Traum von mir“, so der 32 Jahre alte Schröder von den Cleveland Cavaliers aus der nordamerikanischen Profiliga NBA.