Abstieg besiegelt! Herber Rückschlag für Schröder-Klub

SID 07.05.2026 • 22:40 Uhr Die Löwen Braunschweig von Eigentümer Dennis Schröder steigen ab. Für die ambitionierten Ziele des Nationalspielers ist es ein herber Rückschlag.

Science City Jena hat dramatisch den Klassenerhalt in der Basketball-Bundesliga geschafft – und am vorletzten Spieltag der Hauptrunde die MLP Academics Heidelberg und die Löwen Braunschweig runter in die ProA geschickt.

Aufsteiger Jena gewann nach Verlängerung im direkten Duell mit Heidelberg nach Verlängerung mit 81:79 (69:69, 30:43) und kann von beiden Verfolgern nicht mehr vom ersten Nicht-Abstiegsplatz verdrängt werden.

Dabei hatte Jena, das in Joe Wieskamp (19 Punkte) seinen erfolgreichsten Werfer hatte, einen absoluten Fehlstart erwischt: Im ersten Viertel gelangen der Heimmannschaft nur fünf Punkte, im letzten Abschnitt aber drehte Jena rechtzeitig auf und entschied auch die enge Verlängerung für sich. Nur bei einer Niederlage der Thüringer hätten Heidelberg und Braunschweig weiter hoffen dürfen.

BBL: Schröder rief große Ziel aus

Für Löwen-Eigentümer Dennis Schröder, Kapitän der Basketball-Nationalmannschaft, dürfte der Gang in die zweite Liga einen bitteren Rückschlag bedeuten. 2018 hatte der gebürtige Braunschweiger den Klub übernommen und große Ziele ausgerufen. Erst Anfang vergangenen Jahres hatte er diese bekräftigt.