Bamberg schlägt Ulm 80:74 – Favorit führt 1:0 in den Playoffs

SID 16.05.2026 • 20:53 Uhr Der Dritte der Hauptrunde hat gegen den Vorjahresfinalisten einige Mühe, am Ende aber starke Nerven.

Pokalsieger BMA365 Bamberg Baskets hat die Playoffs der Basketball Bundesliga (BBL) mit einem schwer erkämpften Favoritensieg eröffnet.

Die Mannschaft von Erfolgstrainer Anton Gavel gewann gegen den Vorjahresfinalisten ratiopharm Ulm am Samstag mit 80:74 (35:41) und profitierte dabei von starken Nerven im Schlussviertel. Der Hauptrundendritte Bamberg führt in der Serie gegen Ulm (6.) nun mit 1:0, drei Siege sind zum Weiterkommen nötig. Weiter geht es am Montagabend (20.30 Uhr/Dyn) erneut in Bamberg.

Comeback-Sieg für Gavels Bamberg

Es ist vor allem für Gavel, Trainer des Jahres in der BBL, ein besonderes Viertelfinale: Der 41-Jährige hatte Ulm 2023 zur Meisterschaft geführt. In dieser Saison hat er mit Bamberg bereits den Pokal gewonnen, und auch in den Playoffs ist sein Team hinter den Bayern und Alba eine Art Geheimfavorit.