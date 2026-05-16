Bamberg schlägt Ulm 80:74 – Favorit führt 1:0 in den Playoffs

Pokalsieger BMA365 Bamberg Baskets hat die Playoffs der Basketball Bundesliga (BBL) mit einem schwer erkämpften Favoritensieg eröffnet.
Bamberg kämpft Ulm nieder
Die Mannschaft von Erfolgstrainer Anton Gavel gewann gegen den Vorjahresfinalisten ratiopharm Ulm am Samstag mit 80:74 (35:41) und profitierte dabei von starken Nerven im Schlussviertel. Der Hauptrundendritte Bamberg führt in der Serie gegen Ulm (6.) nun mit 1:0, drei Siege sind zum Weiterkommen nötig. Weiter geht es am Montagabend (20.30 Uhr/Dyn) erneut in Bamberg.
Comeback-Sieg für Gavels Bamberg
Es ist vor allem für Gavel, Trainer des Jahres in der BBL, ein besonderes Viertelfinale: Der 41-Jährige hatte Ulm 2023 zur Meisterschaft geführt. In dieser Saison hat er mit Bamberg bereits den Pokal gewonnen, und auch in den Playoffs ist sein Team hinter den Bayern und Alba eine Art Geheimfavorit.
Die Oberfranken waren mit sieben Siegen in Serie in die Playoffs gegangen – hatten nun zum Start aber erstmal Probleme. Das erste Viertel verlor Bamberg mit zehn Punkten und lief diesem Rückstand lange hinterher. Erst ein 12:0-Lauf im vierten Durchgang brachte die Wende, bester Werfer des Spiels war Bambers Demarcus Demonia mit 18 Punkten.