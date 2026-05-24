BBL-Krimi: Bonn vergibt Matchball – alles oder nichts in Spiel 5

Die Telekom Baskets Bonn haben ihren ersten Matchball zum Halbfinaleinzug in der Basketball-Bundesliga (BBL) vergeben. Bei den Fitness First Würzburg Baskets verlor das Team von Headcoach Marko Stankovic deutlich mit 70:82 (31:36) und musste somit das 2:2 in der Serie hinnehmen. Am Mittwoch (18.30 Uhr/Dyn) kommt es in Bonn nun zum Showdown. Der Gewinner trifft im Halbfinale ab dem 30. Mai auf keinen Geringeren als Titelverteidiger FC Bayern.
Bonn vergibt ersten Matchball
Im vierten Viertelfinalspiel ist Bonn klar unterlegen, wodurch Würzburg in der Serie der Ausgleich gelingt. Meister FC Bayern wartet im Halbfinale.
Bonns Headcoach Marko Stankovic beim 4. Spiel der Serie
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Vor 2854 Fans gelang es Gastgeber Würzburg; die bittere Erfahrung aus Spiel drei abzustreifen und die von Headcoach Sasa Filipovski geforderte „mentale Stärke“ zu zeigen. Anders als beim 76:80 vom Freitag gab Würzburg diesmal auch nach der Pause die Führung nicht aus der Hand. Guard Davion Mintz hatte mit 14 Punkten daran maßgeblichen Anteil. 16 Punkte von Bonns Joel Aminu waren nicht genug.