BBL-Krimi: Bonn vergibt Matchball – alles oder nichts in Spiel 5

SID 24.05.2026 • 19:44 Uhr Im vierten Viertelfinalspiel ist Bonn klar unterlegen, wodurch Würzburg in der Serie der Ausgleich gelingt. Meister FC Bayern wartet im Halbfinale.

Die Telekom Baskets Bonn haben ihren ersten Matchball zum Halbfinaleinzug in der Basketball-Bundesliga (BBL) vergeben. Bei den Fitness First Würzburg Baskets verlor das Team von Headcoach Marko Stankovic deutlich mit 70:82 (31:36) und musste somit das 2:2 in der Serie hinnehmen. Am Mittwoch (18.30 Uhr/Dyn) kommt es in Bonn nun zum Showdown. Der Gewinner trifft im Halbfinale ab dem 30. Mai auf keinen Geringeren als Titelverteidiger FC Bayern.