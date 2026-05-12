BBL-Kracher: Vechta fordert Alba - Trier zittert ums Bayern-Duell

SID 12.05.2026 • 22:27 Uhr Rasta Vechta meistert die Aufgabe in den Playins - die Rostock Seawolves spielen nun gegen Trier.

Die Basketballer von Rasta Vechta haben sich ihr Playoff-Ticket gesichert und fordern im Viertelfinale Alba Berlin. Vechta, Siebter der Hauptrunde, bezwang in den Playins die VET-Concept Gladiators Trier 111:83 und spielte dabei vor allem in der Offensive stark. Der Aufsteiger aus Trier hat in den Playins eine weitere Chance, spielt nun gegen die Rostock Seawolves ums Weiterkommen und ein Duell mit Bayern München.

Rostock und Vechta marschieren weiter

Rostock hatte die MHP Riesen Ludwigsburg mit 91:71 ausgeschaltet. D’Shawn Schwartz ragte mit 24 Punkten heraus, Taronte Crockett mit 15 und Lukasz Kolenda mit 13 Punkten spielten ebenfalls stark. Für Ludwigsburg ist die Saison beendet, das konnte auch Bent Leuchten mit zwölf Zählern nicht verhindern.

In Vechta zogen die Gastgeber erst im vierten Viertel entscheidend davon, waren dann aber nicht mehr zu stoppen. Rasta-Profi Malik Parsons war mit 24 Punkten der beste Werfer des Spiels, bei Trier war Nolan Adekunle (15) am treffsichersten.