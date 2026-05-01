Rutronik Stars Keltern feiern 5. DBBL-Meistertitel in Marburg

SID 01.05.2026 • 18:02 Uhr Mit dem dritten Sieg über Marburg macht der Titelverteidiger in der DBBL-Finalserie alles klar.

Die Basketballerinnen der Rutronik Stars Keltern sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und haben zum fünften Mal die Meisterschaft geholt. Der Titelverteidiger gewann das vierte Playoff-Finale der Damen Basketball Bundesliga (DBBL) beim BC Marburg 73:62 (35:28), damit ging die Best-of-five-Serie mit 3:1 an den Pokalfinalisten.

Keltern um Nationalspielerin Alexandra Wilke, mit nur einer Niederlage Hauptrundensieger, hatte mehr Mühe als in Spiel drei am Mittwoch (76:60) an gleicher Stelle, gewann aber erneut überzeugend in der Georg-Gaßmann-Halle.

Keltern stoppt Playoff-Überraschung Marburg

Außenseiter Marburg war als Tabellensiebter in die Playoffs eingezogen, hatte dann aber die Saarlouis Royals und den Syntainics MBC ausgeschaltet. Keltern setzte sich gegen den Herner TC und Pokalsieger Alba Berlin durch, nun konnten auch die Blue Dolphins aus Marburg den nächsten Titel nicht verhindern.