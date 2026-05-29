BBL-Halbfinale: Ausgeruhte Bayern wollen Baskets Bonn stoppen

Der FC Bayern ist ausgeruht und Favorit in der Halbfinalserie gegen die Telekom Baskets Bonn, entsprechend soll das Auftreten des Basketballmeisters aussehen. „Wir wollen von Anfang an klarstellen, wo es langgeht, aber dafür müssen wir natürlich auch etwas tun“, sagte Welt- und Europameister Andreas Obst vor dem Start in das Duell am Samstag (14.30 Uhr).
Obst: „Klarstellen, wo es langgeht“
Die Münchner hatten Aufsteiger Trier im Playoff-Viertelfinale der Bundesliga (BBL) auf schnellstem Weg (3:0) ausgeschaltet und dadurch gut eine Woche Pause, dagegen war Bonn erst am Mittwoch nach fünf Spielen gegen Würzburg (3:2) weitergekommen. „Manchmal ist es ein Vorteil, manchmal ein Nachteil“, sagte Bayern-Trainer Svetislav Pesic zur Tatsache, dass er mit seinem Team lange auf den Gegner warten musste: „Aber unsere Philosophie richtet sich eher an unserer Situation aus.“
Bonn sei eine „ernstzunehmende Mannschaft, die durch die Team-Defense ihren eigenen Stil hat“, so Pesic. Der Gegner komme „nicht speziell über individuelle Spieler, sie funktionieren sehr gut als Team“.
Basketball-Bundesliga: Obst sieht Bonner Gefahr
Dass es etwas Zeit zum Durchschnaufen gab, könnte den Bayern laut Obst helfen. „Wir hatten eine lange Saison mit vielen Spielen, deswegen war es ganz gut, dass wir die erste Runde schnell beenden konnten“, sagte der wertvollste Spieler (MVP) der Hauptrunde: „Aber die Spannung hat nicht abgenommen, weil wir einfach noch nicht fertig sind und ein Ziel vor Augen haben.“ Grundsätzlich sei es „egal, gegen wen wir jetzt spielen“.
Die Telekom Baskets sieht Obst als eine „physische Mannschaft mit sehr viel Athletik und guter Verteidigung. Es wird nicht einfach gegen sie, aber ich denke, wir haben gute Sachen für sie parat. Wir haben den Heimvorteil und das erste Spiel ist dementsprechend für uns schon sehr wichtig, um gut in die Serie zu kommen.“
Auch das zweite Spiel am Montag (20.30 Uhr) findet in München statt, dann wechselt die Best-of-five-Serie nach Bonn. Im zweiten Halbfinale trifft Alba Berlin ab Samstag (16.30 Uhr) auf Pokalsieger BMA365 Bamberg Baskets. Die Franken haben Vizemeister Ulm ausgeschaltet (3:0), Alba schlug Vechta (3:2).