BBL-Halbfinale: Ausgeruhte Bayern wollen Baskets Bonn stoppen

SID 29.05.2026 • 10:22 Uhr Vor dem Start des Halbfinals des FC Bayern zeigt sich Andreas Obst zuversichtlich. Die Münchner treffen in den Playoffs aber auf eine physische Mannschaft mit sehr viel Athletik, so der Welt- und Europameister.

Der FC Bayern ist ausgeruht und Favorit in der Halbfinalserie gegen die Telekom Baskets Bonn, entsprechend soll das Auftreten des Basketballmeisters aussehen. „Wir wollen von Anfang an klarstellen, wo es langgeht, aber dafür müssen wir natürlich auch etwas tun“, sagte Welt- und Europameister Andreas Obst vor dem Start in das Duell am Samstag (14.30 Uhr).

Die Münchner hatten Aufsteiger Trier im Playoff-Viertelfinale der Bundesliga (BBL) auf schnellstem Weg (3:0) ausgeschaltet und dadurch gut eine Woche Pause, dagegen war Bonn erst am Mittwoch nach fünf Spielen gegen Würzburg (3:2) weitergekommen. „Manchmal ist es ein Vorteil, manchmal ein Nachteil“, sagte Bayern-Trainer Svetislav Pesic zur Tatsache, dass er mit seinem Team lange auf den Gegner warten musste: „Aber unsere Philosophie richtet sich eher an unserer Situation aus.“

Bonn sei eine „ernstzunehmende Mannschaft, die durch die Team-Defense ihren eigenen Stil hat“, so Pesic. Der Gegner komme „nicht speziell über individuelle Spieler, sie funktionieren sehr gut als Team“.

Basketball-Bundesliga: Obst sieht Bonner Gefahr

Dass es etwas Zeit zum Durchschnaufen gab, könnte den Bayern laut Obst helfen. „Wir hatten eine lange Saison mit vielen Spielen, deswegen war es ganz gut, dass wir die erste Runde schnell beenden konnten“, sagte der wertvollste Spieler (MVP) der Hauptrunde: „Aber die Spannung hat nicht abgenommen, weil wir einfach noch nicht fertig sind und ein Ziel vor Augen haben.“ Grundsätzlich sei es „egal, gegen wen wir jetzt spielen“.

Die Telekom Baskets sieht Obst als eine „physische Mannschaft mit sehr viel Athletik und guter Verteidigung. Es wird nicht einfach gegen sie, aber ich denke, wir haben gute Sachen für sie parat. Wir haben den Heimvorteil und das erste Spiel ist dementsprechend für uns schon sehr wichtig, um gut in die Serie zu kommen.“