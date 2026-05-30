BBL-Comeback? Wildcard-Hoffnung für Schröders Löwen Braunschweig

SID 30.05.2026 • 13:42 Uhr Nach dem Abstieg aus der Basketball Bundesliga könnte sich für den Klub von Welt- und Europameister Dennis Schröder eine Hintertüre öffnen.

Nach dem Abstieg aus der Basketball Bundesliga (BBL) gibt es neue Hoffnung für die Löwen Braunschweig. Da die Bozic Estriche Knights Kirchheim in der 2. Liga (ProA) am Freitag das Playoff-Finale erreicht, aber keine Lizenz für das Oberhaus beantragt haben, könnte eine Wildcard vergeben werden. Die BBL befasst sich laut Mitteilung von Samstag bereits damit, es seien „organisatorische Schritte“ vorbereitet worden.

Wildcard-Poker um den BBL-Aufstieg

Für den sportlichen Aufstieg in die BBL ist der Einzug ins ProA-Finale Voraussetzung, diesen verpassten die Giessen 46ers durch eine Heimniederlage gegen Kirchheim (85:89), das die Best-of-five-Halbfinalserie 3:1 gewann. Im zweiten Duell zwischen den Eisbären Bremerhaven und Phoenix Hagen steht es 2:2, beide Teams haben die BBL-Lizenz beantragt und würden bei Erfüllung der von der Liga geforderten Voraussetzungen hochgehen.