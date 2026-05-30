BBL-Comeback? Wildcard-Hoffnung für Schröders Löwen Braunschweig

Nach dem Abstieg aus der Basketball Bundesliga (BBL) gibt es neue Hoffnung für die Löwen Braunschweig. Da die Bozic Estriche Knights Kirchheim in der 2. Liga (ProA) am Freitag das Playoff-Finale erreicht, aber keine Lizenz für das Oberhaus beantragt haben, könnte eine Wildcard vergeben werden. Die BBL befasst sich laut Mitteilung von Samstag bereits damit, es seien „organisatorische Schritte“ vorbereitet worden.
Hoffnung für Braunschweig: BBL könnte Wildcard vergeben
Wildcard-Poker um den BBL-Aufstieg
Für den sportlichen Aufstieg in die BBL ist der Einzug ins ProA-Finale Voraussetzung, diesen verpassten die Giessen 46ers durch eine Heimniederlage gegen Kirchheim (85:89), das die Best-of-five-Halbfinalserie 3:1 gewann. Im zweiten Duell zwischen den Eisbären Bremerhaven und Phoenix Hagen steht es 2:2, beide Teams haben die BBL-Lizenz beantragt und würden bei Erfüllung der von der Liga geforderten Voraussetzungen hochgehen.
Für den Erhalt einer Wildcard sind 800.000 Euro fällig, auch die MLP Academics Heidelberg könnten sich als zweiter BBL-Absteiger darum bewerben. Braunschweig, Klub von Hauptgesellschafter und NBA-Profi Dennis Schröder, möchte die Chance ergreifen. „Selbstverständlich ist die Wildcard eine Thema für die Löwen. Wir setzen uns intensiv mit dem Thema auseinander“, sagte Geschäftsführer Nils Mittmann zuletzt dem NDR.