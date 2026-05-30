BBL-Halbfinal-Krimi: Bayern dreht Bonn nach Mega-Run

SID 30.05.2026 • 16:38 Uhr Meister und Titelfavorit Bayern lässt sich auch von einem recht deutlichen Rückstand nicht beeindrucken. Dennoch sind die Probleme offensichtlich.

Nur mit allergrößter Mühe hat Meister Bayern München einen Fehlstart ins Playoff-Halbfinale der Basketball Bundesliga (BBL) verhindert.

Bayern drehen Rückstand gegen Bonn

Das erste Spiel der best-of-five-Serie gegen die Telekom Baskets Bonn gewann der Hauptrundensieger in eigener Halle nach einer Aufholjagd mit 83:78 (30:34), das zweite Duell findet am Montag (20.30 Uhr) erneut in München statt.

Einen 0:8-Negativlauf zu Beginn des zweiten Viertels konnten die Bayern durch ein 10:0 schnell gutmachen, doch auch im dritten Spielabschnitt missglückte der Start. Bonn setzte sich durch einen 11:2-Run auf 45:32 ab (24. Minute), die Gastgeber rannten fortan einem Rückstand hinterher.

Obst-Dreier wenden das Spiel

Aus Sicht der Bayern, die Aufsteiger VET-Concept Gladiators Trier im Viertelfinale souverän ausgeschaltet hatten (3:0), stand es vor den letzten zehn Minuten 50:58. Welt- und Europameister Andreas Obst traf in der Schlussphase zwei wichtige Dreier nacheinander und verkürzte auf 69:71 (37.), dann kippte das Spiel. Oscar da Silva sorgte in der Schlussminute nach dem 14. Assist von Nenad Dimitrijevic per Dunking für das 77:73, Bonn blieb dran, kam aber nicht mehr zurück.