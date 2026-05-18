BBL-Sensation: Bonn ringt Würzburg 88:81 nieder – Serie 1:1

Die Telekom Baskets Bonn haben sich im Playoff-Viertelfinale der Basketball Bundesliga (BBL) gegen die Fitness First Würzburg Baskets zurückgemeldet. Das zweite Heimspiel der Serie gewann der offensiv stark verbesserte Vierte der Hauptrunde 88:81 (41:43) und glich zum 1:1 aus. Drei Siege sind zum Weiterkommen nötig, die dritte Begegnung findet am Freitagabend (20.30 Uhr) in Würzburg statt.
Bonn gleicht gegen Würzburg aus
In der Viertelfinal-Serie der BBL-Playoffs steht es nun 1:1.
Bonn gelingt der Ausgleich
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Aminu glänzt – Bamberg vorneweg
Zwei Tage nach dem 54:69 zum Auftakt war Joel Aminu mit 16 Punkten bester Scorer der Bonner in einer lange sehr engen Begegnung. Bei den Gästen, die die Hauptrunde auf Platz fünf abgeschlossen hatten, kam Marcus Carr auf 20 Zähler.
Am Montagabend (20.30 Uhr/beide Dyn) steigt auch noch das zweite Spiel der Serie zwischen Pokalsieger BMA365 Bamberg Baskets und Vorjahresfinalist ratiopharm Ulm. Den ersten Vergleich hatte Bamberg knapp für sich entschieden (80:74).