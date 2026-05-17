BBL-Kracher: Syntainics MBC verpflichtet bekannten Top-Coach

SID 17.05.2026 • 10:47 Uhr Die Syntainics MBC haben einen neuen Coach. Der Serbe Vladimir Jovanovic folgt auf seinen Landsmann Milenko Bogicevic.

Basketball-Bundesligist Syntainics MBC hat einen Nachfolger für Cheftrainer Milenko Bogicevic gefunden. Der Serbe verlässt den Verein aus Weißenfels auf eigenem Wunsch, ihn ersetzt sein Landsmann Vladimir Jovanovic. Der 42-Jährige wechselt vom serbischen Basketballverband zu den Wölfen und unterschrieb beim Pokalsieger von 2025 einen Vertrag bis zum Ende der kommenden Spielzeit.

Jovanovic bringt internationale Erfahrung mit

Jovanovic war zuletzt als Assistenztrainer Teil des Stabs der serbischen A‑Nationalmannschaft. Zuvor hatte er in der Saison 2024/25 den polnischen Spitzenklub Zastal BC Zielona Gora betreut. Weitere Stationen des Coaches waren FMP Belgrad, Roter Stern Belgrad, Cibona Zagreb sowie Igokea Aleksandrovac. Mit Igokea gewann Jovanovic 2023 und 2024 die nationale Meisterschaft sowie 2023 den Pokal. Auch in der EuroLeague sammelte er Erfahrung.

„Ich verfolge Vladimirs Karriere schon einige Jahre. Er bringt eine hohe fachliche Qualität und internationale Erfahrung mit“, sagte MBC-Sportdirektor Silvano Poropat: „Ich freue mich, dass er sich entschieden hat, in die Bundesliga und zu uns nach Weißenfels zu kommen.“ Mit Jovanovic soll die Kaderplanung vorangetrieben werden.