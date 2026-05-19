Bayern deklassiert Trier 92:65 – ein Sieg zum BBL-Halbfinale

SID 19.05.2026 • 22:26 Uhr Die Bayern-Basketballer lassen Trier am Ende erneut keine Chance. Am Wochenende können die Münchner die Best-of-five-Serie beim Außenseiter beenden.

Nach einer weiteren Machtdemonstration steht der FC Bayern Basketball dicht vor dem Sprung ins Playoff-Halbfinale der Bundesliga.

Bayern erspielen sich drei Matchbälle

Der deutsche Meister schlug Aufsteiger VET-Concept Gladiators Trier auch im zweiten Duell klar und hat durch das 92:65 (48:33) drei Matchbälle zum Weiterkommen. Das erste Viertelfinale war mit 101:80 an den Hauptrundensieger gegangen.

Schon am Samstag (14.30 Uhr) können die Bayern beim Außenseiter die Best-of-five-Serie beenden. Trier hatte es als Tabellenachter erst über das Playin-Turnier in die Playoffs geschafft. Bislang ist der Titelverteidiger für das Team von Trainer Jacques Schneider aber eine Nummer zu groß.