Bayern deklassiert Trier 92:65 – ein Sieg zum BBL-Halbfinale

Nach einer weiteren Machtdemonstration steht der FC Bayern Basketball dicht vor dem Sprung ins Playoff-Halbfinale der Bundesliga.
Bayern nach Fehlstart gnadenlos
Bayern erspielen sich drei Matchbälle
Der deutsche Meister schlug Aufsteiger VET-Concept Gladiators Trier auch im zweiten Duell klar und hat durch das 92:65 (48:33) drei Matchbälle zum Weiterkommen. Das erste Viertelfinale war mit 101:80 an den Hauptrundensieger gegangen.
Schon am Samstag (14.30 Uhr) können die Bayern beim Außenseiter die Best-of-five-Serie beenden. Trier hatte es als Tabellenachter erst über das Playin-Turnier in die Playoffs geschafft. Bislang ist der Titelverteidiger für das Team von Trainer Jacques Schneider aber eine Nummer zu groß.
Nach einem Fehlstart, die Bayern lagen schnell 0:10 hinten, sahen die Zuschauer – darunter Bundestrainer Àlex Mumbrú – ein einseitiges Spiel. München legte einen 16:0-Lauf hin und setzte sich kontinuierlich weiter ab, zwischenzeitlich betrug der Vorsprung 30 Punkte. Schon früh war die Partie entschieden. Als bester Werfer der Bayern kam Nenad Dimitrijevic auf 16 Punkte.