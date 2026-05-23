BBL-Playoffs: Bayern fegt Trier 99:62 weg – Halbfinale perfekt!

SID 23.05.2026 • 16:32 Uhr Der deutsche Meister trifft nun auf die Telekom Baskets Bonn oder die Fitness First Würzburg Baskets.

Auch im dritten Spiel hat der FC Bayern nichts anbrennen lassen und als erstes Team das Halbfinale der Basketball-Bundesliga (BBL) erreicht. Der deutsche Meister gewann am Samstag bei Aufsteiger VET-Concept Gladiators Trier 99:62 (57:33), das einseitige Playoff-Viertelfinale ging mit 3:0 an die Münchner. Zuvor hatte der Hauptrundensieger in der Best-of-five-Serie zwei klare Heimsiege gefeiert.

Bayern warten auf Halbfinal-Gegner

„Wir waren sehr, sehr fokussiert“, sagte Bayern-Profi Elias Harris bei Dyn. In der nächste Runde müssten die Münchner ihr Spiel „durchdrücken“ und einfach weiter auftreten „wie bisher“.

Im Halbfinale treffen die Bayern ab dem 30. Mai auf die Telekom Baskets Bonn oder die Fitness First Würzburg Baskets. Vor Spiel vier, das am Sonntag (16.30 Uhr/Dyn) stattfindet, führen die Bonner 2:1 und können das Weiterkommen in Würzburg schon klar machen.

Da Silva lässt Trier abreißen

Trier hielt im ersten Viertel gut dagegen, geriet dann aber innerhalb von nur drei Minuten durch einen 0:15-Negativlauf klar in Rückstand (24:40/14.). Besonders Europameister Oscar da Silva war in dieser Phase kaum zu stoppen. Und die Bayern legten bis zur Pause nach, in der zweiten Hälfte wuchs der Vorsprung weiter.