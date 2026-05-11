Überraschendes Boss-Beben bei Bayern

Moritz Thienen 11.05.2026 • 14:26 Uhr Die Basketballer des FC Bayern bekommen zur neuen Saison einen neuen Geschäftsführer Sport. Dragan Tarlac verlässt den Verein, dafür kommt völlig überraschend der Sportdirektor eines BBL-Konkurrenten.

Bei den Basketballern des FC Bayern kommt es zu einer überraschenden Veränderung an der Spitze! Dragan Tarlac, Geschäftsführer Sport beim amtierenden Meister, verlässt den Verein zum Saisonende.

Die Münchener teilten am Montag mit, dass Tarlac kürzlich auf den Verein zugekommen sei und darum gebeten habe, Bayern nach zwei Jahren aus persönlichen Gründen verlassen zu dürfen.

Der Serbe hatte erst zum Jahreswechsel die Verantwortung beim FC Bayern in Arbeitsteilung mit Adrian Sarmiento (kaufmännischer Geschäftsführer) übernommen, nachdem Bayern-Macher Marko Pesic den Verein verlassen hatte. Jetzt gibt es an der Spitze erneut einen Wechsel.

„Wir bedanken uns herzlich bei Dragan Tarlac für sein persönliches Engagement in den beiden letzten Jahren. Er hat den Weg unserer Basketballer in einer nicht ganz einfachen Phase mit seiner Art fortgeführt. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute, Dragan wird in unserem Verein immer herzlich willkommen sein“, zitierte der Verein Präsident Herbert Hainer in der Pressmitteilung.

Bayern holt Nachfolger von BBL-Konkurrent

Auch der Nachfolger von Tarlac steht schon fest. Ab dem Sommer übernimmt Thorsten Leibenath als Geschäftsführer Sport bei den Bayern.

Der 51-Jährige wechselt vom letztjährigen BBL-Finalisten Ulm nach München. Dort ist Leibenath seit über 15 Jahren tätig, zunächst von 2011 bis 2019 als Coach, dann anschließend seit sieben Jahren als Sportdirektor.