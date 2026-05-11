Bei den Basketballern des FC Bayern kommt es zu einer überraschenden Veränderung an der Spitze! Dragan Tarlac, Geschäftsführer Sport beim amtierenden Meister, verlässt den Verein zum Saisonende.
Überraschendes Boss-Beben bei Bayern
Die Münchener teilten am Montag mit, dass Tarlac kürzlich auf den Verein zugekommen sei und darum gebeten habe, Bayern nach zwei Jahren aus persönlichen Gründen verlassen zu dürfen.
Der Serbe hatte erst zum Jahreswechsel die Verantwortung beim FC Bayern in Arbeitsteilung mit Adrian Sarmiento (kaufmännischer Geschäftsführer) übernommen, nachdem Bayern-Macher Marko Pesic den Verein verlassen hatte. Jetzt gibt es an der Spitze erneut einen Wechsel.
„Wir bedanken uns herzlich bei Dragan Tarlac für sein persönliches Engagement in den beiden letzten Jahren. Er hat den Weg unserer Basketballer in einer nicht ganz einfachen Phase mit seiner Art fortgeführt. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute, Dragan wird in unserem Verein immer herzlich willkommen sein“, zitierte der Verein Präsident Herbert Hainer in der Pressmitteilung.
Bayern holt Nachfolger von BBL-Konkurrent
Auch der Nachfolger von Tarlac steht schon fest. Ab dem Sommer übernimmt Thorsten Leibenath als Geschäftsführer Sport bei den Bayern.
Der 51-Jährige wechselt vom letztjährigen BBL-Finalisten Ulm nach München. Dort ist Leibenath seit über 15 Jahren tätig, zunächst von 2011 bis 2019 als Coach, dann anschließend seit sieben Jahren als Sportdirektor.
„Unser kompletter Fokus liegt nun darauf, dass wir die gemeinsame Zeit mit dem erneuten Gewinn der Meisterschaft erfolgreich krönen. Gleichzeitig sind wir sehr froh, in Thorsten Leibenath einen exzellenten Kenner der nationalen und internationalen Basketballszene als Nachfolger gefunden zu haben“, sagte Bayern-Präsident Hainer zur Verpflichtung des neuen Geschäftsführers Sport.