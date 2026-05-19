BBL: Deutscher Topstar taucht in Berlin bei Alba-Sieg auf

SID 19.05.2026 • 20:41 Uhr Vor den Augen des Welt- und Europameisters Franz Wagner gleicht Berlin gegen Vechta im Viertelfinale zum 1:1 aus.

Angefeuert von Edelfan Franz Wagner hat Alba Berlin in den Playoffs der Basketball Bundesliga (BBL) den Ausgleich geschafft. Im zweiten Viertelfinale gegen Rasta Vechta gelang dem Hauptrundenzweiten ein 90:85 (42:38)-Sieg, in der Best-of-five-Serie steht es 1:1. Vechta hat nun allerdings zwei Heimspiele und kann das Weiterkommen klar machen.

Alba siegt vor Augen von Wagner

Welt- und Europameister Wagner, der nach dem Aus in den NBA-Playoffs mit Orlando Magic zurück in seiner Heimatstadt ist, sah anders als im Auftaktspiel (89:103) eine ausgeglichene erste Hälfte. Alba kam dann stark aus der Kabine, zog bis auf 17 Punkte weg (68:51/30.). Berlin nutzte dabei aus, dass Vechta – abgesehen von den Dreiern – schwach aus dem Feld traf.

Doch der Vorsprung schmolz nach und nach zusammen. Für Außenseiter Vechta vergab Tommy Kuhse 42 Sekunden vor Schluss einen Dreier zur möglichen Führung – es gelang nicht mehr, das Spiel zu drehen. Justin Bean sorgte bei 13 Sekunden Restzeit auf der Uhr von der Dreierlinie mit dem Korb zum 88:83 für die Entscheidung zugunsten der Berliner. Topscorer war Norris Agbakoko (17). „Es war klar, dass wir mehr Intensität bringen müssen. Das haben wir als Team super gemacht“, sagte Agbakoko bei Dyn.