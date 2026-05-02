"Wichtig, Erster zu sein": Bayern mit Schwung in die Playoffs

SID 02.05.2026 • 10:19 Uhr Der Titelverteidiger FC Bayern Basketball sichert sich vorzeitig den Hauptrundensieg. Nun will man dran bleiben.

Nachdem die Basketballer des FC Bayern vorzeitig den Hauptrundensieg in der Bundesliga perfekt gemacht hatten, richteten sie den Blick nach vorne. „Für unsere eigenen Ansprüche ist es wichtig, Erster zu sein. Wir möchten die Saison so gut wie möglich beenden und den Schwung mit in die Playoffs nehmen“, sagte Nationalspieler Oscar da Silva nach dem 85:79 am Freitagabend gegen den Verfolger Alba Berlin.

Eine Kampfansage wollte da Silva (27) zwar nicht abgeben, doch das Selbstverständnis der Münchner lässt kaum etwas anderes zu als den nächsten Titel.

Bayern verfolgt klaren Playoff-Plan

„Wenn wir den Rest der Saison mit Ernsthaftigkeit angehen, werden wir auch die Playoffs mit Ernsthaftigkeit angehen – und dann haben wir auch den Kader, um die Meisterschaft zu holen“, sagte der Europameister von 2025.

Durch den Erfolg gegen Alba hat der Titelverteidiger bis zum Ende der Playoffs Heimvorteil, das Ticket für die Meisterrunde hatten München und Berlin schon länger in der Tasche. Trainer Svetislav Pesic war mit dem Auftritt seiner Mannschaft im Topspiel zufrieden, angesichts von 17 Ballverlusten sah er aber auch Potenzial für die Playoffs. „Aus diesem Spiel können wir viel lernen“, sagte Pesic.