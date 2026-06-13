BBL-Finale: Obst knackt Alba mit 33 Punkten – Bayern vor Titel

SID 13.06.2026 • 05:48 Uhr Andreas Obst erzielte 24 seiner 33 Punkte bereits in der ersten Halbzeit.

Welt- und Europameister Andreas Obst (29) war der überragende Mann beim 102:94-Sieg von Titelverteidiger Bayern München gegen Alba Berlin im ersten Finalspiel der Basketball Bundesliga (BBL) – und erhielt sogar Lob vom Gegner. „Andi Obst ist einfach Andi Obst, der hat uns am Ende 33 Punkte eingeschenkt“, sagte Alba Center Norris Agbakoko am Dyn-Mikrofon nach dem Spiel auf der Suche nach Gründen für die Niederlage.

Obst hält Bayern im Spiel

„Wir hatten Glück, dass uns Andi in der ersten Halbzeit im Spiel gehalten hat“, sagte Teamkollege Justus Hollatz über Obst, der zur Halbzeit 24 der 58 Bayern-Punkte erzielt hatte.

Der Shooting-Guard traf in der ersten Hälfte fünf seiner sechs Dreierversuche und alle vier Zweipunktewürfe, lenkte aber den Fokus aber auf das Team: „Es ist einfach immer jeder bereit und kann seinen Teil beitragen. Das hat uns auch schon in der letzten Runde ausgezeichnet. Da haben alle von der Bank einen super Job gemacht.“