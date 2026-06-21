BBL-Drama: Alba Berlin stoppt Bayern & vermiest Pesic-Abschied

SID 21.06.2026 • 18:45 Uhr Die Berliner holen ihren zwölften Meistertitel.

Alba Berlin hat Svetislav Pesic den Abschied vermiest und zum zwölften Mal den Meistertitel geholt. Im entscheidenden fünften Finale der Basketball Bundesliga (BBL), dem letzten Spiel in der Erfolgskarriere der Trainerlegende, setzten sich die Berliner nach einem Comeback mit 84:81 (27:47) beim FC Bayern durch und gewannen die Best-of-five-Serie 3:2.

Alba stoppt Bayern-Threepeat-Träume

Die Münchner hatten am Freitag in der Berliner Max-Schmeling-Halle ihren ersten Matchball nicht genutzt hast (61:71), vergaben nun auch den zweiten und verpassten nach den Titeln 2024 und 2025 den erträumten ersten „Threepeat“ – es ist die erste Saison seit 2022 ohne einen Silberpokal. Alba gewann die erste Meisterschaft seit 2022 – und das nach einem großen Rückstand zur Pause.

„Wir haben Bock, wir wollen die Saison erfolgreich zu Ende bringen“, sagte Welt- und Europameister Johannes Voigtmann vor dem Showdown nach anstrengenden Wochen bei Dyn. „Wir sind jetzt nicht mehr taufrisch“, so Voigtmann, aber das gelte „für beide Mannschaften“.

Früher Bayern-Lauf zum 20er-Vorsprung

Im mit 11.500 Zuschauern ausverkauften SAP Garden lief Jonas Mattisseck schnell heiß, der Alba-Kapitän versenkte in den ersten dreieinhalb Minuten all seine drei Dreierversuche. Im packenden Duell ging es erneut eng zu, die Bayern konnten sich Anfang des zweiten Viertels mit einem 8:0-Lauf zum 30:20 (12. Minute) erstmals leicht absetzen.

München hatte im 87. Pflichtspiel der Saison Vorteile beim Rebound, dominierte mit Physis, und Andreas Obst übernahm im Angriff. Der wertvollste Spieler (MVP) der Hauptrunde spielte seine Klasse von der Dreierlinie aus und sorgte kurz vor der Pause für die 20-Punkte-Führung.

Alba dreht das Spiel

Alba kam stark aus der Kabine, nach einem 14:0-Lauf hieß es nur noch 52:46 (25.). Und Berlin ließ nicht nach und drehte das Spiel, Malte Delow besorgte die Führung (67:66/33.). Obst, Topscorer der Bayern (24 Punkte), traf 37 Sekunden vor Schluss zum 79:82, doch Berlin brachte die Führung nach Hause. Weil Obst kurz vor der Schlusssirene den Ausgleich verpasste.