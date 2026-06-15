BBL-Kracher: Johannes Patrick verlässt Riesen Ludwigsburg

Nach John Patrick und Jacob Patrick verlässt auch Johannes Patrick die MHP Riesen Ludwigsburg und beendet damit eine lange Ära beim Klub aus der Basketball Bundesliga (BBL). John Patrick war von 2013 bis 2022 und in der Saison 2024/25 Trainer der Riesen, in dieser Zeit gaben seine Söhne ihr Debüt im deutschen Oberhaus. Jacob verließ Ludwigsburg im Vorjahr, nun folgt Johannes.
Basketball: Ära Patrick in Ludwigsburg vorbei
Kein Familienmitglied steht in der neuen Saison bei den MHP Riesen unter Vertrag.
Johannes Patrick verlässt die Riesen
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„Ich bin sehr stolz darauf, in sieben Saisons meinen Teil zu Winning-Teams beigetragen zu haben – Teams, gegen die niemand so gerne gespielt hat. Nach zwölf Jahren im Klub ist nun die Zeit gekommen, mich einer neuen Mannschaft anzuschließen“, sagte Johannes Patrick. Der 24-Jährige schließt sich einem deutschen Zweitligisten an, noch ist nicht bekannt, zu welchem Klub es geht.