BBL-Kracher: Johannes Patrick verlässt Riesen Ludwigsburg

SID 15.06.2026 • 16:24 Uhr Kein Familienmitglied steht in der neuen Saison bei den MHP Riesen unter Vertrag.

Nach John Patrick und Jacob Patrick verlässt auch Johannes Patrick die MHP Riesen Ludwigsburg und beendet damit eine lange Ära beim Klub aus der Basketball Bundesliga (BBL). John Patrick war von 2013 bis 2022 und in der Saison 2024/25 Trainer der Riesen, in dieser Zeit gaben seine Söhne ihr Debüt im deutschen Oberhaus. Jacob verließ Ludwigsburg im Vorjahr, nun folgt Johannes.