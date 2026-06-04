Bayern stürmt ins Finale und träumt vom Titel-Hattrick

SID 04.06.2026 • 20:35 Uhr Die Basketballer des FC Bayern lassen auch im dritten Spiel der Halbfinalserie nichts anbrennen. Im Finale greifen die Münchner nach dem Titel-Hattrick.

Meister Bayern München hat in den Playoffs der Basketball Bundesliga (BBL) erneut das Finale erreicht.

Der Titelfavorit gewann am Donnerstagabend auch das dritte Duell mit den Telekom Baskets Bonn souverän mit 77:57 (37:25) und entschied die best-of-five-Serie ohne Niederlage für sich.

Im Finale kämpft das Team von Trainer Svetislav Pesic ab dem 12. Juni um die dritte Meisterschaft nacheinander.

Zur letzten Hürde auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung wird der Sieger des Duells zwischen Alba Berlin und Pokalsieger BMA365 Bamberg Baskets. Alba liegt in der Serie mit 2:0 vorn. Das Finalticket können die Berliner am Donnerstagabend (20.30 Uhr/Dyn) in Bamberg klarmachen.

Bayern zieht früh davon

In Bonn zog München nach dem ausgeglichenen ersten Viertel noch vor der Halbzeit zweistellig davon.

Bonn wurde unter anderem die schwache Dreier-Quote zum Verhängnis: In den ersten beiden Vierteln traf das Team von Headcoach Marko Stankovic nur einen von 18 Versuchen aus der Distanz.