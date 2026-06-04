Bayerns überraschender X-Faktor macht Finale klar!

SID 04.06.2026 • 22:46 Uhr Die Basketballer des FC Bayern stehen wieder im Finale der BBL-Playoffs. Gegen sind die Kraftverhältnisse auch im dritten Spiel klar.

Meister Bayern München hat in den Playoffs der Basketball Bundesliga (BBL) erneut das Finale erreicht.

Der Titelfavorit gewann am Donnerstagabend auch das dritte Duell mit den Telekom Baskets Bonn souverän mit 77:57 (37:25) und entschied die best-of-five-Serie ohne Niederlage für sich. Im Finale kämpft das Team von Trainer Svetislav Pesic ab dem 12. Juni um die dritte Meisterschaft nacheinander.

Zur letzten Hürde auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung wird der Sieger des Duells zwischen ALBA Berlin und Pokalsieger BMA365 Bamberg Baskets. In diesem verhinderte Bamberg durch ein 81:73 (39:30) den K.o. und verkürzte in der Serie auf 1:2. Das vierte Halbfinale findet am Samstag (18.30 Uhr) erneut in Bamberg statt.

Bayern stellen Weichen früh auf Sieg

In Bonn zog München nach dem ausgeglichenen ersten Viertel noch vor der Halbzeit zweistellig davon. Bonn wurde unter anderem die schwache Dreier-Quote zum Verhängnis: In den ersten beiden Vierteln traf das Team von Headcoach Marko Stankovic nur einen von 18 Versuchen aus der Distanz.

Nach der Pause kam Bonn zunächst wieder besser ins Spiel. Die Bayern ließen angeführt vom starken Xavier Rathan-Mayes, Bayerns aktuellem X-Faktor, aber nichts mehr anbrennen. Der über Monate hinweg eher glücklose Star lieferte 27 Punkte ab.