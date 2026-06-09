Furiose Gala! Alba folgt München ins BBL-Finale

SID 09.06.2026 • 22:40 Uhr Vor heimischer Kulisse setzt Berlin jeglichen Bamberger Hoffnungen schon von Beginn an ein Ende. Im Finale trifft Alba auf Bayern München.

Alba Berlin hat im entscheidenden Spiel fünf die Nerven bewahrt und ist nach einem furiosen Auftritt ins Finale der Basketball Bundesliga gestürmt.

Der elfmalige Meister fertigte den Pokalsieger BMA365 Baskets Bamberg im Showdown der Playoff-Halbfinalserie mit 97:66 (52:26) ab. Auf dem Weg zur ersten Meisterschaft seit 2022 wartet nun Titelverteidiger Bayern München.

Alba nutzt Heimvorteil konsequent

Vor allem auf ihren Heimvorteil konnten sich beide Mannschaften während der Serie verlassen – immer ging der Gastgeber als Sieger vom Spielfeld. Bamberg hatte so durch zwei Siege in der Best-of-five-Serie ein Entscheidungsspiel erzwungen, blieb in diesem aber chancenlos. Gemäß des Trends startete Alba am Dienstagabend mit gnadenloser Intensität, bis zur Halbzeit ließ das Team von Trainer Pedro Calles keinen Deut nach.

Mit 16 Zählern ging Michael Rataj als Berliner Topscorer vom Parkett, der Bamberger Ibi Watson kam auf dieselbe Punkteausbeute. Nach einer katastrophalen zweiten Periode zeigten die Gäste aber auch im weiteren Spielverlauf weiterhin eine höchst wechselhafte Leistung, das historische Comeback blieb aus.

„Es hat alles gefehlt“, sagte Bambergs Trainer Anton Gavel bei Dyn. Die Niederlage sei „enttäuschend“.

Bamberg verpasst historisches Double

Im Pokalfinale im Februar hatten die Oberfranken dem Hauptrundenzweiten noch den Titel weggeschnappt, nun nahmen die Berliner dem Gegner ihrerseits die Chance auf das Double – und auf ein historisches: Das Kunststück, eine Playoff-Serie nach einem 0:2-Rückstand noch zu drehen, war bisher nur drei anderen Mannschaften gelungen.