BBL: Zu Hause entzaubert! Jetzt droht Bayern der GAU

SID 14.06.2026 • 17:36 Uhr Die Basketballer des FC Bayern verlieren zu Hause gegen Berlin. München droht nun eine titellose Saison.

Herausforderer Alba Berlin hat das zweite Finalspiel der Basketball Bundesliga (BBL) gewonnen und dem Favoriten Bayern München überraschend den Heimvorteil abgenommen. Das Team aus der Hauptstadt drehte einen Pausenrückstand und gewann beim Meister der vergangenen zwei Spielzeiten mit 86:79 (40:45). Alba kann nun seinerseits mit Siegen in den Finalspielen drei (Mittwoch) und vier (Freitag) in eigener Halle seinen zwölften Meistertitel perfekt machen.

Pesic hadert mit Bayerns Defensive

In Spiel eins am Freitag hatten sich die Münchner 102:94 durchgesetzt, Bayern-Trainer Svetislav Pesic sprach danach von einem „Festival des Basketballs“ und „einem der besten Spiele in der Bundesliga aller Zeiten“. Allerdings war der Serbe auch unzufrieden mit dem Umschalten auf Defensive bei seinem Team. Die Umstellung auf das Spiel gegen den Ball war auch am Sonntag nach der Pause das Problem, Alba um seinen besten Werfer Michael Rataj (16 Punkte) nutzte das aus und darf auf der Zielgerade einer wettbewerbsübergreifend schwierigen Saison von der Krönung träumen.

Münchens Andreas Obst, der im Spiel eins mit 33 Punkten nicht zu stoppen war, machte mit 12 Punkten diesmal nicht den Unterschied. Teamkollege Neno Dimitrijevic war mit 17 Punkten immerhin Topscorer. Pesic (76) muss vor dem Abschied von der Trainerbank nun um einen Meilenstein bangen. Er könnte als erster Trainer in vier verschiedenen Jahrzehnten den deutschen Meistertitel holen: 1997, 1998, 1999 und 2000 triumphierte Pesic mit Berlin, 2014 mit München.