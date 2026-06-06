Alba zittert: Bamberg erzwingt BBL-Krimi – Showdown in Berlin

SID 06.06.2026 • 21:00 Uhr Bamberg gleicht aus - und erzwingt den Showdown ums Finale am Dienstag in Berlin.

Alba Berlin hat erneut Nerven gezeigt und auch seinen zweiten Matchball im Playoff-Halbfinale der Basketball-Bundesliga nicht genutzt. Der Hauptrundenzweite verlor bei Pokalsieger BMA365 Bamberg Baskets deutlich mit 67:81 (36:36) und kassierte durch die zweite Auswärtsniederlage in Folge den 2:2-Ausgleich in der Best-of-five-Serie. Am Dienstag (20.30 Uhr/Dyn) kommt es zum Showdown in Berlin, nachdem beide Teams ihre bisherigen Heimspiele gewinnen konnten.

Crowley führt nervenstarkes Bamberg an

Nur 46 Stunden nach dem kräftezehrenden Comeback in der Serie zeigte Bamberg nach einer umkämpften ersten Halbzeit auch im vierten Halbfinale die besseren Nerven. Bei der abermals starken Teamleistung der Gastgeber, die Berlin im Februar im Pokalfinale bezwungen hatten, stach der US-Amerikaner Austin Crowley mit 17 Punkten heraus. Bei Alba waren 18 Punkte von Topscorer Michael Rataj nicht genug.