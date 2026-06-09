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Basketball: Neuer Coach für Jena

Neuer Coach für Jena

Steven Esterkamp wechselt zu Science City Jena. Der US-Amerikaner bringt viel Deutschland-Erfahrung mit.
Die BBL-Highlights der Basketball-Partie Science City Jena - MLP Academics Heidelberg im Video.
SID
Steven Esterkamp wechselt zu Science City Jena. Der US-Amerikaner bringt viel Deutschland-Erfahrung mit.

Steven Esterkamp wird neuer Trainer des Basketball-Bundesligisten Science City Jena.

Der 45 Jahre alte US-Amerikaner wechselt vom Liga-Konkurrenten Eisbären Bremerhaven nach Thüringen. Esterkamp, der einen Drei-Jahres-Vertrag erhält, folgt auf seinen Landsmann Mike Taylor, nachdem dieser aus familiären Gründen in den USA geblieben ist.

Esterkamp spielte von 2003 und 2014 als Profi in Deutschland, wo er seitdem als Coach tätig ist. Jena hatte in der vergangenen Saison als Tabellen-16. knapp den Klassenerhalt geschafft.

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