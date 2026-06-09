Basketball: Neuer Coach für Jena

SID 09.06.2026 • 14:34 Uhr Steven Esterkamp wechselt zu Science City Jena. Der US-Amerikaner bringt viel Deutschland-Erfahrung mit.

Steven Esterkamp wird neuer Trainer des Basketball-Bundesligisten Science City Jena.

Der 45 Jahre alte US-Amerikaner wechselt vom Liga-Konkurrenten Eisbären Bremerhaven nach Thüringen. Esterkamp, der einen Drei-Jahres-Vertrag erhält, folgt auf seinen Landsmann Mike Taylor, nachdem dieser aus familiären Gründen in den USA geblieben ist.