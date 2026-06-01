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BBL-Playoffs: ALBA Berlin vor Finaleinzug

ALBA erspielt sich Final-Matchball

Alba Berlin ist den Finals in der BBL ganz nah. In der Best-of-five-Serie gegen Bamberg gehen die Berliner mit 2:0 in Führung.
SpielHighlights zu ALBA BERLIN - BMA365 Bamberg Baskets | Playoffs – Halbfinale Spiel 1
SID
Alba Berlin ist den Finals in der BBL ganz nah. In der Best-of-five-Serie gegen Bamberg gehen die Berliner mit 2:0 in Führung.

ALBA Berlin hat im Playoff-Halbfinale der Basketball Bundesliga (BBL) den nächsten Sieg eingefahren und sich so einen Final-Matchball erspielt. Im zweiten Spiel gegen den Pokalsieger BMA365 Bamberg Baskets setzte sich der Zweite der Hauptrunde mit 85:71 (46:38) durch und führt in der Best-of-five-Serie nun mit 2:0.

Zum Finaleinzug fehlt ALBA nun nur noch ein weiterer Sieg, dieser kann schon am kommenden Donnerstag (20.30 Uhr/Dyn) in Bamberg gelingen. Berlin träumt von der ersten Meisterschaft seit 2021.

ALBA-Führung wächst auf 20 Punkte

Die Berliner gingen bereits früh in Führung und hielten diese im gesamten Spiel knapp aber konstant aufrecht. Nur im zweiten Viertel konnte Bamberg gut mithalten, dank eines Dreiers von Point Guard Martin Hermannsson mit Klang der Pausensirene gewann Alba jedoch auch dieses mit 18:17.

Nach der Halbzeit baute das Team aus der Hauptstadt seine Führung auf zwischenzeitlich 20 Punkte aus und war nicht mehr einzuholen. Bester Werfer war, wie schon im ersten Spiel am vergangenen Samstag, Jack Kayil (17). Auch Hermannsson zeigte mit 16 Punkten einen starken Auftritt.

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