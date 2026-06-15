BBL-Star Tibor Pleiß verlängert bei Rasta Vechta um ein Jahr

SID 15.06.2026 • 19:12 Uhr Der 36 Jahre alte Tibor Pleiß geht in seine zweite Saison bei den Niedersachsen.

Tibor Pleiß bleibt Basketball-Bundesligist Rasta Vechta erhalten. Der 109-malige Nationalspieler und zweimalige EuroLeague-Sieger unterschrieb bei den Niedersachsen einen neuen Einjahresvertrag, wie der Playoff-Viertelfinalist am Montag mitteilte.

Pleiß startet zweites Vechta-Jahr

Pleiß geht damit in sein zweites Jahr in Vechta, nachdem der 36-Jährige im Dezember 2025 nach Stationen in der NBA und bei europäischen Spitzenklubs nach Deutschland zurückgekehrt war.