BBL-Star Tibor Pleiß verlängert bei Rasta Vechta um ein Jahr

Tibor Pleiß bleibt Basketball-Bundesligist Rasta Vechta erhalten. Der 109-malige Nationalspieler und zweimalige EuroLeague-Sieger unterschrieb bei den Niedersachsen einen neuen Einjahresvertrag, wie der Playoff-Viertelfinalist am Montag mitteilte.
Ex-NBA-Profi verlängert in Vechta
Der 36 Jahre alte Tibor Pleiß geht in seine zweite Saison bei den Niedersachsen.
Pleiß (r.) kam im Dezember nach Vechta
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Pleiß startet zweites Vechta-Jahr
Pleiß geht damit in sein zweites Jahr in Vechta, nachdem der 36-Jährige im Dezember 2025 nach Stationen in der NBA und bei europäischen Spitzenklubs nach Deutschland zurückgekehrt war.
„Der Klub und die Fans haben mich mit offenen Armen empfangen und immer zu uns als Mannschaft gestanden. Rasta ist ein Klub, der den Nachwuchs fördert und ein familiäres Miteinander lebt. Ich denke, dass ich hier mit meiner Erfahrung und meinem Charakter einen guten Beitrag leisten kann“, sagte Pleiß, der bislang 23 Spiele für Vechta bestritt und dabei im Schnitt auf 10,4 Punkte und 4,8 Rebounds kam.