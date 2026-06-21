BBL: Unfassbarer Kollaps! FC Bayern Basketball wirft Meisterschaft weg

Maximilian Huber , Philipp Schmidt 21.06.2026 • 18:38 Uhr Der FC Bayern Basketball führt mit 20 Punkten Vorsprung zur Halbzeit und verliert dennoch das meisterschaftsentscheidende Spiel 5. Der Titel in der Basketball-Bundesliga geht an ALBA Berlin.

Der FC Bayern Basketball hat auf dramatische Art und Weise die Deutsche Meisterschaft verspielt. Die Münchner verloren am Sonntag das alles entscheidende Spiel 5 im heimischen SAP Garden mit 84:81 gegen ALBA Berlin. Der Titel der Basketball-Bundesliga (BBL) geht somit zum ersten Mal seit 2022 wieder in die Hauptstadt.

Völlig irre: Zur Halbzeit hatte der Serienmeister aus München noch mit 20 Punkten Vorsprung (47:27) geführt. Im zweiten Durchgang verloren die Münchner, wie schon in Spiel 4, dann komplett den Faden und verspielten die schon sicher geglaubte Meisterschaft.

Hainer: „Ein Titel muss immer drin sein“

„Eine Saison ohne Titel ist nicht das, was der Anspruch des FC Bayern ist. Dafür investieren wir zu viel, sowohl in Personal, in Engagement und natürlich auch in Geld. Ein Titel muss auf alle Fälle immer drin sein“, hatte Bayern-Präsident Herbert Hainer noch in der Halbzeitpause bei BR24 gesagt.

Während die Berliner 31 Punkte im letzten Viertel erzielten, blieb der FCBB bei 15 Zählern. Andreas Obst verpasste wenige Sekunden vor Spielende gleich zweimal die Chance, per Dreier auszugleichen.

ALBA dreht in Halbzeit zwei auf

Im mit 11.500 Zuschauern ausverkauften SAP Garden lief Jonas Mattisseck schnell heiß, der ALBA-Kapitän versenkte in den ersten dreieinhalb Minuten all seine drei Dreierversuche. Im packenden Duell ging es erneut eng zu, die Bayern konnten sich Anfang des zweiten Viertels mit einem 8:0-Lauf zum 30:20 (12. Minute) erstmals leicht absetzen.

München hatte im 87. Pflichtspiel der Saison Vorteile beim Rebound, dominierte mit Physis, und Andreas Obst übernahm im Angriff. Der wertvollste Spieler (MVP) der Hauptrunde spielte seine Klasse von der Dreierlinie aus und sorgte kurz vor der Pause für die 20-Punkte-Führung.

ALBA kam stark aus der Kabine, nach einem 14:0-Lauf hieß es nur noch 52:46 (25.). Und Berlin ließ nicht nach und drehte das Spiel, Malte Delow besorgte die Führung (67:66/33.). Obst, Topscorer der Bayern (24 Punkte), traf 37 Sekunden vor Schluss zum 79:82, doch Berlin brachte die Führung nach Hause. Auch, weil Obst kurz vor der Schlusssirene den Ausgleich verpasste.

Wird Gavel neuer Bayern-Trainer?

Pesic geht nach mehr als 40 Jahren an der Seitenlinie in den wohlverdienten Ruhestand, wer ihn beerben wird, ist weiter offen.

Die Bayern wollen ihren früheren Profi Anton Gavel von Pokalsieger BMA365 Bamberg Baskets loseisen, doch es gibt Streit wegen der Personalie. „Ich persönlich glaube, dass wir in der nächsten Saison Anton Gavel hier als Trainer haben. Man muss versuchen, ein diplomatische Lösung zu finden“, sagte Bayern-Patron Uli Hoeneß in der Pause.

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