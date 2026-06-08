BBL: Berlin oder Bamberg? Bislang nur vier "große" Comebacks

SID 08.06.2026 • 12:12 Uhr Am Dienstag (20.30 Uhr/Dyn) kommt es zum Showdown um den Finaleinzug. Die Statistik spricht eher für Alba Berlin als die Bamberg Baskets.

Nach zwei vergebenen Matchbällen ist der Druck für Alba Berlin vor dem alles entscheidenden Duell mit den BMA365 Bamberg Baskets in der BBL mächtig gestiegen.

„Wir müssen in Spiel 5 noch einmal bis ans Limit spielen, so wie es Bamberg auch tun wird“, sagte Trainer Pedro Calles vor dem letzten Playoff-Halbfinale. Am Dienstag (20.30 Uhr/Dyn) kommt es in der Bundeshauptstadt zum Showdown, der Sieger darf mit Meister Bayern München um den Titel streiten.

Heimvorteil spricht für Alba

Nach einer 2:0-Führung der Berliner steht es in der Best-of-five-Serie nun 2:2, bislang gab es nur Heimsiege. Diese Tatsache und die Statistik sprechen für Alba. Denn bislang ist es in den Playoffs der Bundesliga nur drei Basketballteams gelungen, eine Serie nach einem 0:2 noch zu drehen.

Die Telekom Baskets Bonn schafften es gleich zweimal, jeweils im Viertelfinale: 2001/02 gegen Bamberg und 2002/03 gegen Leverkusen. Zuvor gruben sich Bayreuth (Finale 1988/89 gegen Leverkusen) und Leverkusen (Halbfinale 1999/00 gegen Frankfurt) aus dem tiefstmöglichen Loch.

Nach dem Erfolg im vierten Aufeinandertreffen wünschte sich Bamberg-Trainer Anton Gavel für das nächste Duell in Berlin „noch einmal so eine Leistung. Aber wenn wir jetzt schon in Spiel 5 sind, wollen wir natürlich auch alles dafür tun, dass wir auch das nächste Spiel gewinnen.“ – Die größten Comebacks in den Playoffs der Bundesliga.

Legendäre 0:2-Aufholjagden

Finale 1988/89: Bayreuth – Leverkusen 3:2 nach 0:2

Halbfinale 1999/00: Leverkusen – Frankfurt 3:2 nach 0:2

Bonn kontert zweimal 0:2

Viertelfinale 2001/02: Bonn – Bamberg 3:2 nach 0:2