FC Bayern: Lennart Karl in München gefeiert!

Lennart Karl ist als Zuschauer beim ersten Spiel der Finalserie zwischen dem FC Bayern Basketball und ALBA Berlin mit lautstarkem Sonderapplaus bedacht worden und hat dabei auch Auskunft über seinen Gesundheitszustand gegeben.
Karl in München gefeiert
“Ich habe zum Glück nicht solche Schmerzen und tue jetzt alles dafür, so schnell wie möglich zurückzukommen”, sagte Karl im kurzen Gespräch mit Hallenmoderator Mitja Lafere. Der 18-Jährige kam mit Freundin Zoe Käppele und nahm in der ersten Reihe Platz. Zudem bekan er ein Trikot von Bayern Basketball mit seinem Namen überreicht.
Karl hatte in der Vorbereitung kurz vor Beginn der WM einen Muskelbündelriss erlitten. Für ihn nominierte Bundestrainer Julian Nagelsmann Assan Ouedraogo nach. Neben Karl waren beim Spiel im SAP Garden auch Präsident Herbert Hainer und Klubpatron Uli Hoeneß anwesend.
Matthäus glaubt an WM-Titel
Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, der ebenso wie Karl ein Trikot überreicht bekam, sorgte für tosenden Applaus. Auf die Frage von Hallensprecher Thomas Kilian, ob Deutschland Weltmeister werden könne, antwortet er: “Kurze Antwort: ja.”