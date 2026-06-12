FC Bayern: Lennart Karl in München gefeiert!

Moritz Thienen , Holger Luhmann 12.06.2026 • 21:56 Uhr Lennart Karl taucht als Zuschauer beim FC Bayern Basketball auf und bekommt Sonderapplaus. Er spricht auch über seinen Gesundheitszustand.

Lennart Karl ist als Zuschauer beim ersten Spiel der Finalserie zwischen dem FC Bayern Basketball und ALBA Berlin mit lautstarkem Sonderapplaus bedacht worden und hat dabei auch Auskunft über seinen Gesundheitszustand gegeben.

“Ich habe zum Glück nicht solche Schmerzen und tue jetzt alles dafür, so schnell wie möglich zurückzukommen”, sagte Karl im kurzen Gespräch mit Hallenmoderator Mitja Lafere. Der 18-Jährige kam mit Freundin Zoe Käppele und nahm in der ersten Reihe Platz. Zudem bekan er ein Trikot von Bayern Basketball mit seinem Namen überreicht.

Karl hatte in der Vorbereitung kurz vor Beginn der WM einen Muskelbündelriss erlitten. Für ihn nominierte Bundestrainer Julian Nagelsmann Assan Ouedraogo nach. Neben Karl waren beim Spiel im SAP Garden auch Präsident Herbert Hainer und Klubpatron Uli Hoeneß anwesend.

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