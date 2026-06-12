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FC Bayern: Lennart Karl in München gefeiert!

Karl in München gefeiert

Lennart Karl taucht als Zuschauer beim FC Bayern Basketball auf und bekommt Sonderapplaus. Er spricht auch über seinen Gesundheitszustand.
Traurige Gewissheit für Lennart Karl: Der 18-Jährige verletzt sich kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft und muss die Heimreise antreten. DFB-Präsident Bernd Neuendorf berichtet von einem emotionalen Abschied.
Moritz Thienen, Holger Luhmann
Lennart Karl taucht als Zuschauer beim FC Bayern Basketball auf und bekommt Sonderapplaus. Er spricht auch über seinen Gesundheitszustand.

Lennart Karl ist als Zuschauer beim ersten Spiel der Finalserie zwischen dem FC Bayern Basketball und ALBA Berlin mit lautstarkem Sonderapplaus bedacht worden und hat dabei auch Auskunft über seinen Gesundheitszustand gegeben. 

“Ich habe zum Glück nicht solche Schmerzen und tue jetzt alles dafür, so schnell wie möglich zurückzukommen”, sagte Karl im kurzen Gespräch mit Hallenmoderator Mitja Lafere.  Der 18-Jährige kam mit Freundin Zoe Käppele und nahm in der ersten Reihe Platz. Zudem bekan er ein Trikot von Bayern Basketball mit seinem Namen überreicht. 

Karl hatte in der Vorbereitung kurz vor Beginn der WM einen Muskelbündelriss erlitten. Für ihn nominierte Bundestrainer Julian Nagelsmann Assan Ouedraogo nach. Neben Karl waren beim Spiel im SAP Garden auch Präsident Herbert Hainer und Klubpatron Uli Hoeneß anwesend. 

Matthäus glaubt an WM-Titel

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, der ebenso wie Karl ein Trikot überreicht bekam, sorgte für tosenden Applaus. Auf die Frage von Hallensprecher Thomas Kilian, ob Deutschland Weltmeister werden könne, antwortet er: “Kurze Antwort: ja.” 

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