Finalkracher FC Bayern - ALBA Berlin heute LIVE im Gratis-Stream & Liveticker - Entscheidung oder 5. BBL-Finale?

SPORT1 19.06.2026 • 11:42 Uhr Der FC Bayern kann in der hochklassigen Finalserie der BBL gegen ALBA die dritte Meisterschaft in Folge klarmachen - oder erzwingen die Berliner Spiel 5? Für Basketball-Fans gibt es eine tolle Nachricht zur Übertragung!

Threepeat oder entscheidendes Spiel fünf: In der hochklassigen BBL-Finalserie hat der FC Bayern München heute bei ALBA Berlin die Chance, die dritte Meisterschaft in Folge perfekt zu machen (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Eine tolle Nachricht dazu gibt es für die deutschen Basketballfans, denn das vierte Spiel der Finalserie gibt es heute auch im Gratis-Livestream der ARD auf sportschau.de. Es könnte zudem das letzte Spiel für Legende Svetislav Pesic als Trainer sein. Der Abschied als Meister wäre der gebührende Abschluss für den Titelsammler.

Basketball heute live: So verfolgen Sie FC Bayern bei ALBA im Gratis-Stream & Ticker

Pesic-Abschied mit Meisterschaft? „Ich weiß nicht, ob er alle mitzählt“

Am Mittwoch hatten die Bayern in Berlin mit einem 91:83-Erfolg die 2:1-Führung in der Serie geschafft und sich damit zwei Matchbälle erspielt, sollte ALBA in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle den Ausgleich schaffen, käme es am Sonntag um 16.30 Uhr in München zum finalen Showdown.

„Ich weiß nicht, ob er alle Titel mitzählt, die er gewonnen hat. Das habe ich ihn nie gefragt. Ich glaube, für ihn geht es in erster Linie um den Verein. Er hat Präsident Herbert Hainer ein Versprechen gegeben, dass er versucht, die Saison zu retten. Darum geht es ihm. Aber wenn er es tatsächlich schafft, Meister zu werden, wäre es für ihn wirklich ein versöhnlicher Abschluss mit der ganzen Geschichte drumherum“, sagt Marko Pesic über seinen Vater im exklusiven SPORT1-Interview.

Weltmeister als Schlüssel für den FC Bayern im BBL-Finale

Für Pesic wäre es nach 2014 der zweite Meistertitel mit dem FC Bayern, den er in dieser Saison nach enttäuschenden Leistungen der Mannschaft überraschend noch einmal übernommen hatte.