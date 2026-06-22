MVP Bean krönt Alba: Meister-Coup mit 84:81 in München

SID 22.06.2026 • 05:56 Uhr "Ich weiß immer noch nicht, wie ich erklären soll, wie wir das geschafft haben", sagt der Berliner.

Auch mit etwas Abstand war Justin Bean völlig überwältigt. „Es ist unglaublich“, sagte der US-Amerikaner nach dem Titelgewinn mit Alba Berlin in der Basketball Bundesliga (BBL) bei Dyn: „Ich weiß immer noch nicht, wie ich erklären soll, wie wir das geschafft haben.“

Alba erkämpft historischen zwölften Meistertitel

Nach einer weiteren Aufholjagd gewannen die Gäste am Sonntag das entscheidende fünfte Playoff-Finale bei Titelverteidiger Bayern München (84:81) und holten ihren zwölften Meistertitel. Als erstem Team gelang Alba dies nach der Maximalzahl von 15 Spielen. Und das auch noch beim großen Favoriten.

Bean wurde anschließend als wertvollster Spieler (MVP) der Finals ausgezeichnet, mit der Trophäe in der Hand erzählte der Forward eine Geschichte. „Gestern habe ich mit unserem Sportdirektor Himar (Ojeda, d.Red.) gesprochen. Er sagte. ‚Wirst du heute Nacht viel schlafen?‘ Ich sagte: Wahrscheinlich nicht. Und er sagte: ‚Schlaf wenig, träum groß!‘ Und unsere Träume werden jetzt wahr. Es fühlt sich großartig an.“