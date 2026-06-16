Fix! Hagen kehrt in die BBL zurück

SID 16.06.2026 • 13:08 Uhr Phoenix Hagen kehrt in die Basketball Bundesliga zurück. Der Klub hat die notwendigen Nachweise "termingerecht und vollumfänglich erbracht".

Die Rückkehr von Phoenix Hagen in die Basketball Bundesliga (BBL) ist perfekt. Nach dem sportlichen Aufstieg durch die Qualifikation für das Playoff-Finale der 2. Liga (ProA) erhielt der Klub am Dienstag auch die notwendige Lizenz für das deutsche Oberhaus.

Zuvor hatte die BBL Hagen die Teilnahmeberechtigung vorläufig unter auflösenden Bedingungen erteilt, die entsprechenden Nachweise wurden laut BBL-Mitteilung „termingerecht und vollumfänglich erbracht“.

Bleibt Braunschweig doch in der BBL?

Phoenix musste die Einlage des Eigenkapitals erhöhen und Belege unterschriebener Sponsorenverträge in signifikanter Höhe erbringen, wie der Klub bekannt gab – es gelang. „Dass wir die Bestätigung des Lizenzligaausschusses über die Erfüllung der Bedingungen erhalten haben, ist der maßgebliche Verdienst des Phoenix-Netzwerkes, welches jahrelang akribisch auf diesen Moment hin entwickelt wurde und mit vereinten Kräften am Aufstieg gearbeitet hat“, sagte Geschäftsführer Martin Schmidt.

Die „Feuervögel“ hatten sich zuletzt gegen die Bozic Estriche Knights Kirchheim durchgesetzt und die Zweitliga-Meisterschaft geholt. Weiter offen ist, ob die Löwen Braunschweig in der BBL bleiben dürfen.