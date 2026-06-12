Gavel als Pesic-Nachfolger? "Hat alle Qualitäten, es zu werden"

SID 12.06.2026 • 08:35 Uhr Anton Gavel gilt als Kandidat für den Posten bei seinem früheren Klub FC Bayern. Der aktuelle Bayern-Trainer Svetislav Pesic traut ihm die Rolle zu.

Nach der Finalserie in der Basketball Bundesliga (BBL) beendet Svetislav Pesic beim FC Bayern seine Trainerkarriere, als möglicher Nachfolger wird sein früherer Spieler Anton Gavel gehandelt.

„Er hat alle Qualitäten, es zu werden“, sagte Pesic im Interview mit der Münchner Abendzeitung über den Headcoach von Pokalsieger BMA365 Bamberg Baskets: „Ich freue mich, dass er so tief in diesen Trainerjob eingestiegen ist und so gute Arbeit macht.“

Mit den Bayern trifft Pesic ab Freitag (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) auf Alba Berlin, mit Ende der Best-of-five-Serie geht seine Trainerlaufbahn nach mehr als vier Jahrzehnten zu Ende.

BBL: Gavel könnte Bayern-Trainer werden

Gavel, der von 2014 bis 2018 für München spielte und ratiopharm Ulm 2023 zum Meistertitel führte, könnte auf ihn folgen. Neuer Geschäftsführer Sport bei den Bayern wird zur kommenden Saison Thorsten Leibenath, derzeit Sportdirektor in Ulm.