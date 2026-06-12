Gavel als Pesic-Nachfolger? "Hat alle Qualitäten, es zu werden"

Nach der Finalserie in der Basketball Bundesliga (BBL) beendet Svetislav Pesic beim FC Bayern seine Trainerkarriere, als möglicher Nachfolger wird sein früherer Spieler Anton Gavel gehandelt.
Gavel? Pesic sieht Qualität für Bayern
„Er hat alle Qualitäten, es zu werden“, sagte Pesic im Interview mit der Münchner Abendzeitung über den Headcoach von Pokalsieger BMA365 Bamberg Baskets: „Ich freue mich, dass er so tief in diesen Trainerjob eingestiegen ist und so gute Arbeit macht.“
Mit den Bayern trifft Pesic ab Freitag (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) auf Alba Berlin, mit Ende der Best-of-five-Serie geht seine Trainerlaufbahn nach mehr als vier Jahrzehnten zu Ende.
BBL: Gavel könnte Bayern-Trainer werden
Gavel, der von 2014 bis 2018 für München spielte und ratiopharm Ulm 2023 zum Meistertitel führte, könnte auf ihn folgen. Neuer Geschäftsführer Sport bei den Bayern wird zur kommenden Saison Thorsten Leibenath, derzeit Sportdirektor in Ulm.
Gavel sei „kein lauter Mann, aber er ist sachlich gut“, so Pesic: „Er war ein guter Spieler, der wusste, was er kann, ein sehr intelligenter Spieler. Wir haben uns immer ein gutes Verhältnis bewahrt.“