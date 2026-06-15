BBL-Finale: Alba schockt Bayern 86:79 – Pesic tobt in München

SID 15.06.2026 • 09:54 Uhr Der Heimvorteil ist weg, nun steht der FC Bayern in Berlin schwer unter Druck.

Svetislav Pesic lobte den Gegner, gratulierte Alba Berlin zum Sieg, und redete dann Klartext. „Wir haben verloren, weil wir das, was wir in der ersten Halbzeit gut gemacht haben, im dritten Viertel nicht mehr getan haben“, sagte der Trainer des FC Bayern nach der Heimpleite im zweiten Finale der Basketball Bundesliga (BBL): „Wir haben praktisch aufgehört zu spielen.“

Heimvorteil weg: Bayern in Zugzwang

Der Heimvorteil ist für das beste Team der Hauptrunde durch die erste Niederlage in den Playoffs futsch, nach dem 86:79 (40:45) im SAP Garden kann Alba mit Siegen in den Spielen drei (Mittwoch) und vier (Freitag/jeweils 20.30 Uhr/Dyn) in eigener Halle seinen zwölften Meistertitel perfekt machen – und Pesic das Happy End zum Abschied vermiesen. Der 76-Jährige beendet nach der Serie seine Erfolgskarriere.

„Wir haben irgendwann nicht mehr unser Spiel gespielt, zu viel Eins gegen Eins. Dagegen haben wir sie spielen lassen, Alba hat wieder 86 Punkte gemacht. Das kann nicht unser Anspruch sein“, kritisierte Welt- und Europameister Justus Hollatz die Leistung der Bayern: „Wir müssen jetzt wieder physischer spielen.“