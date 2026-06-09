BBL-Sensation: MHP Riesen holen Spanier Carles Durán Ortega

Carles Durán Ortega wird neuer Trainer der MHP Riesen Ludwigsburg aus der Basketball Bundesliga (BBL).
Ludwigsburg präsentiert neuen Coach
Ludwigsburg hat einen neuen Trainer. Der Spanier Durán Ortega erhält beim Klub aus der Basketball Bundesliga (BBL) einen Zweijahresvertrag.
Durán Ortega übernimmt Ludwigsburg
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Der Spanier tritt die Nachfolge von Mikko Riipinen an, vom Schweden hatte sich der Klub im Mai per Klausel getrennt. Durán Ortega (50) hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben.
Ludwigsburg verpflichtet Wunschtrainer Durán Ortega
Ludwigsburg sprach nach eigenen Angaben mit sechs Kandidaten, reduzierte die Auswahl auf drei und bekam seine Wunschlösung.
„In all den Gesprächen konnte man spüren, dass er Basketball liebt, lebt und über sehr viel und vielschichtige Erfahrung verfügt. Wir sind überzeugt davon, dass er dem Ludwigsburger Basketball gut tun wird“, sagte Alexander Reil, 1. Vorsitzender der MHP Riesen.
Durán Ortega war zuletzt in der Türkei mit Mersin MSK aus der Süper Ligi abgestiegen. Die Riesen scheiterten in der ersten Runde der BBL-Playins an den Rostock Seawolves.