BBL-Sensation: MHP Riesen holen Spanier Carles Durán Ortega

SID 09.06.2026 • 11:23 Uhr Ludwigsburg hat einen neuen Trainer. Der Spanier Durán Ortega erhält beim Klub aus der Basketball Bundesliga (BBL) einen Zweijahresvertrag.

Carles Durán Ortega wird neuer Trainer der MHP Riesen Ludwigsburg aus der Basketball Bundesliga (BBL).

Der Spanier tritt die Nachfolge von Mikko Riipinen an, vom Schweden hatte sich der Klub im Mai per Klausel getrennt. Durán Ortega (50) hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Ludwigsburg verpflichtet Wunschtrainer Durán Ortega

Ludwigsburg sprach nach eigenen Angaben mit sechs Kandidaten, reduzierte die Auswahl auf drei und bekam seine Wunschlösung.

„In all den Gesprächen konnte man spüren, dass er Basketball liebt, lebt und über sehr viel und vielschichtige Erfahrung verfügt. Wir sind überzeugt davon, dass er dem Ludwigsburger Basketball gut tun wird“, sagte Alexander Reil, 1. Vorsitzender der MHP Riesen.