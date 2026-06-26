Neuer Bayern-Coach? "Sehr nah an einer Lösung"

SID 26.06.2026 • 08:41 Uhr Nach längerem Poker mit dem Ligakonkurrenten Bamberg stehen die FC Bayern offenbar kurz vor der Verpflichtung ihres Wunschtrainers Anton Gavel. Zudem wechselt Johannes Thiemann nach München.

Die Basketballer des FC Bayern stehen nach längerem Poker mit Ligakonkurrent Bamberg offenbar kurz vor einer Verpflichtung von Wunschtrainer Anton Gavel.

„Ich kann sagen, dass sich die Situation mit Bamberg deutlich beruhigt hat. Wir waren in den letzten Tagen in sehr konstruktiven und aussichtsreichen Gesprächen und sind sehr nah an einer Lösung“, sagte Bayerns Präsident Herbert Hainer der Münchner AZ.

FC Bayern: Folgt Gavel auf Pesic?

Der frühere Bayern-Profi Gavel (41) soll bei den Bayern die Nachfolge von Svetislav Pesic antreten, der seine Karriere nach dem verlorenen Meisterschaftsfinale gegen Alba Berlin beendet hat. Bamberg wollte Gavel aber nicht ohne Weiteres ziehen lassen. Die vom Pokalsieger aufgerufene Ablöse war den Münchnern bislang immer zu hoch gewesen.

Allerdings hatte sich zuletzt schon Ehrenpräsident Uli Hoeneß zuversichtlich gezeigt. „Ich persönlich glaube, dass wir in der nächsten Saison Anton Gavel hier als Trainer haben. Man muss versuchen, eine diplomatische Lösung zu finden“, sagte Hoeneß.