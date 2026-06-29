FC Bayern-Basketball-Hammer: Ex-Kapitän Gavel wird Coach

SID 29.06.2026 • 12:39 Uhr Um die Verpflichtung hatte es in den letzten Wochen viel Ärger gegeben.

Jetzt ist es offiziell: Anton Gavel wird neuer Trainer des Basketball-Bundesligisten FC Bayern. Wie der Verein am Montag mitteilte, übernimmt der frühere Bayern-Kapitän zur kommenden Saison das Amt beim deutschen EuroLeague-Vertreter und wird damit auf Svetislav Pesic folgen. Gavel unterschrieb einen Dreijahresvertrag.

Gavel-Einigung nach zähen Verhandlungen

Die Verpflichtung des 41-Jährigen war zuvor von langwierigen Verhandlungen begleitet worden. Gavel, der eigentlich noch bis 2027 bei den BMA365 Bamberg Baskets unter Vertrag stand, hatte auf eine vorzeitige Auflösung gedrängt. Bamberg bestand jedoch auf einer Ablösesumme, die München zunächst nicht zahlen wollte.

Zuletzt hatte sich die Situation bereits entspannt. „Wir waren in den letzten Tagen in sehr konstruktiven und aussichtsreichen Gesprächen und sind sehr nah an einer Lösung“, sagte Bayerns Präsident Herbert Hainer der Münchner AZ. Diese ist nun gefunden.

Gavels Rückkehr zum Double-Klub

Gavel kehrt damit zu seinem früheren Klub zurück, für den er zwischen 2014 und 2018 als Spieler aktiv war und mit dem er 2018 das Double gewann. „Wir sind sehr froh, dass in Anton Gavel unser absoluter Wunschkandidat den sportlichen Neuanfang unserer Mannschaft übernimmt“, sagte Hainer. Gavel sei „ein frisches Gesicht einer neuen Trainergeneration“.

Gavel sagte zu seiner neuen Rolle: „Ich kenne dort noch viele Gesichter, das Office und die Hallen, wo ich nach meiner Karriere allererste Schritte in den Trainerbereich gegangen bin. Ich freue mich auf diese große Aufgabe, vor der ich ebenso großen Respekt habe.“

Gavels Erfolge als Coach & Spieler

Trainerstationen sammelte Gavel bereits bei ratiopharm Ulm, wo er 2023 überraschend die deutsche Meisterschaft gewann, sowie zuletzt bei den Bamberg Baskets, mit denen er in der vergangenen Saison den BBL-Pokal holte und zum „Trainer des Jahres“ gewählt wurde.