Rekordduell: Zum siebten Mal Bayern gegen Alba

Auch in diesem Jahr heißt es FC Bayern gegen ALBA Berlin, und kein anderes Duell hat es im Finale der Basketball Bundesliga (BBL) häufiger gegeben. Zum siebten Mal streiten sich die Rivalen ab Freitag (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) im Klassiker um den Meistertitel, sechsmal hat es ein Aufeinandertreffen zwischen ALBA und Rekordmeister Bayer Leverkusen gegeben.
Rekordduell zwischen Bayern und ALBA
Es ist die insgesamt zehnte Playoff-Serie zwischen München und Berlin, bei den neun bisherigen Aufeinandertreffen setzte sich siebenmal der FC Bayern durch. Alba schlug den aktuellen Meister zuletzt im Finale 2022.
Bislang haben die Bayern in der Meisterrunde nichts anbrennen lassen. Sechs Spiele, sechs Siege, eine Punktedifferenz von +132. So dominant war zuletzt Bamberg im Jahr 2016 auf dem Weg ins Finale (+173).
BBL: Bayern will dritten Titel in Folge
Zum Ende der 60. Bundesligasaison könnte es für München den „Threepeat“ geben, also den Gewinn dreier Meistertitel nacheinander. Es wäre der siebte. Zuvor schafften das Leverkusen (1970-1972/3 und 1990-1996/7), Berlin (1997-2003/7 und 2020-2022/3) sowie Bamberg (2010-2013/4 und 2015-2017/3).
Bayern-Trainer Svetislav Pesic winkt ein besonderer Erfolg. Holt der 76-Jährige zum Abschluss seiner Karriere den Titel, ist ihm das in vier verschiedenen Jahrzehnten gelungen. 1997, 1998, 1999 und 2000 triumphierte Pesic mit Berlin, 2014 mit München.