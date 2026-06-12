Rekordduell: Zum siebten Mal Bayern gegen Alba

SID 12.06.2026 • 06:47 Uhr Es ist die insgesamt zehnte Playoff-Serie zwischen den Rivalen, siebenmal setzten sich die Münchner durch.

Auch in diesem Jahr heißt es FC Bayern gegen ALBA Berlin, und kein anderes Duell hat es im Finale der Basketball Bundesliga (BBL) häufiger gegeben. Zum siebten Mal streiten sich die Rivalen ab Freitag (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) im Klassiker um den Meistertitel, sechsmal hat es ein Aufeinandertreffen zwischen ALBA und Rekordmeister Bayer Leverkusen gegeben.

Es ist die insgesamt zehnte Playoff-Serie zwischen München und Berlin, bei den neun bisherigen Aufeinandertreffen setzte sich siebenmal der FC Bayern durch. Alba schlug den aktuellen Meister zuletzt im Finale 2022.

Bislang haben die Bayern in der Meisterrunde nichts anbrennen lassen. Sechs Spiele, sechs Siege, eine Punktedifferenz von +132. So dominant war zuletzt Bamberg im Jahr 2016 auf dem Weg ins Finale (+173).

BBL: Bayern will dritten Titel in Folge

Zum Ende der 60. Bundesligasaison könnte es für München den „Threepeat“ geben, also den Gewinn dreier Meistertitel nacheinander. Es wäre der siebte. Zuvor schafften das Leverkusen (1970-1972/3 und 1990-1996/7), Berlin (1997-2003/7 und 2020-2022/3) sowie Bamberg (2010-2013/4 und 2015-2017/3).