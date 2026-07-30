Bayern holt ehemaligen NBA-Profi

SID 30.07.2026 • 10:48 Uhr Personelle Neuigkeit von den Bayern-Basketballern: Ein ehemaliger NBA-Profi heuert in München an.

Basketball-Bundesligist Bayern München hat den US-Forward Miles Norris verpflichtet. Der 26-Jährige erhält einen Vertrag bis 2028. In der vergangenen Saison war der Kalifornier für den FC Barcelona aktiv, 2025 stand Norris kurzzeitig bei den Boston Celtics in der NBA unter Vertrag und kam dort auf drei Einsätze.

In der spanischen ACB legte der Flügelspieler in der abgelaufenen Spielzeit in rund 20 Minuten pro Partie im Schnitt 6,8 Punkte und 3,6 Rebounds auf. Den Dreier traf er zu 37,5 Prozent.

Neuer Bayern-Profi überzeugt aus der Distanz

„Seine Athletik wird dafür sorgen, unser Spiel zu beschleunigen – und sein guter Distanzwurf dafür, dass Räume entstehen“, sagte Bayerns Sportchef Thorsten Leibenath.

Nachdem Norris im NBA-Draft nicht ausgewählt worden war, begann seine Profikarriere 2023 in den USA bei den College Park Skyhawks in der G-League.