BBL-Klub muss Rekordspieler ziehen lassen

SID 16.07.2026 • 10:10 Uhr Traurige Nachrichten für Syntainics MBC: Der BBL-Klub muss Rekordspieler Charles Callison ziehen lassen.

Der Syntainics MBC aus der Basketball Bundesliga (BBL) muss Kapitän und Rekordspieler Charles Callison ziehen lassen. „Uns war es finanziell nicht möglich, ein Angebot zu unterbreiten, das seinen Leistungen und seinem Marktwert gerecht geworden wäre“, sagte Sportdirektor Silvano Poropat. Wohin der US-Amerikaner gehen wird, ist noch unbekannt.

Callison hat seit 2022 insgesamt 152 Spiele für das Team aus Weißenfels absolviert, er ist mit 1655 Punkten der erfolgreichste Punktesammler in der 20-jährigen Bundesligageschichte der Wölfe, mit 609 Assists ihr bester Vorlagengeber.

MBC verliert Topscorer Callison

Nach dem Saisonende für den MBC war der Spielmacher zuletzt für den israelischen Erstligisten Ironi Kiryat Ata aufgelaufen. Highlight seiner Zeit beim MBC war der Pokalsieg 2025.