Bayern schnappt sich Ex-NBA-Guard: Duane Washington Jr. fix!

SID 03.07.2026 • 10:48 Uhr Duane Washington Jr. hat bereits in der NBA gespielt und kommt von Partizan Belgrad.

Ein US-Amerikaner mit deutschem Hintergrund und NBA-Erfahrung: Die Basketballer von Bayern München haben Guard Duane Washington Jr. verpflichtet. Dies gab der Vizemeister der zurückliegenden Bundesligasaison am Freitag bekannt.

Der in Frankfurt am Main geborene Washington Jr. war in den beiden zurückliegenden Spielzeiten für Partizan Belgrad aktiv, zu Beginn seiner Profikarriere bestritt er insgesamt 79 Partien in der nordamerikanischen NBA für die Indiana Pacers und die Phoenix Suns. In München erhält der 26-Jährige einen Vertrag bis 2028.

Leibenath lobt Washington-Transfer

„Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung von Duane, denn er passt sehr gut in unser Anforderungsprofil“ wurde Bayerns neuer Sportchef Thorsten Leibenath zitiert: „Er ist zum einen noch jung für einen Basketballspieler und hat seinen Zenit in der EuroLeague noch nicht erreicht. Zum anderen ist er ein sehr variabler Spieler, der auf mehreren Positionen einsetzbar ist und in einem schnellen System gut funktionieren kann.“