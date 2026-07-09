BBL-Vizemeister Bayern holt Rebound-Monster Austin Wiley

SID 09.07.2026 • 11:07 Uhr Der FC Bayern Basketball vermeldet einen Neuzugang. Der Center ist in der Bundesliga ein alter Bekannter - und ist vor allem in einer Sache außerordentlich gut.

Der FC Bayern hat sich für die kommende Saison die Dienste des US-Amerikaners Austin Wiley gesichert.

Wie der Vizemeister der Basketball-Bundesliga (BBL) am Donnerstag bekannt gab, wechselt der 27 Jahre alte Center vom israelischen Erstligisten Hapoel Jerusalem in die bayerische Landeshauptstadt.

In München erhält der Rebound-Spezialist einen Vertrag über drei Jahre.

Rebound-Monster soll Bayern-Defense stabilisieren

„In Austin haben wir einen Spieler geholt, der uns vor allem defensiv eine enorme Präsenz geben dürfte: Er reboundet sehr gut, verändert Würfe und kann blocken, diese Vielseitigkeit in der Verteidigung war uns enorm wichtig und wird uns helfen“, erklärte Bayerns neuer Trainer Anton Gavel: „Er hat sich bereits auf hohem EuroCup-Level gezeigt und kann uns auch einen offensiven Impact geben.“

Wiley, der 2016 mit der USA U17 Weltmeister geworden war, spielte vor seinem zweijährigen Engagement in Israel auch in der Türkei und in Litauen.

In allen Ligen glänzte er dabei mit seiner Rebound-Stärke: In den zurückliegenden Jahren war er oft der beste Rebounder im Wettbewerb, wie beispielsweise in der vergangenen Saison im EuroCup für Jerusalem.

Auch in der Bundesliga ist Wiley nicht unbekannt, bei den MHP Riesen Ludwigsburg absolvierte er 2021 seine ersten Profieinsätze.