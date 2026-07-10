BBL-Kracher: Ulm-Kapitän Sengfelder wechselt nach Spanien

Überraschender Abgang beim Basketball-Bundesligisten ratiopharm Ulm: Kapitän Christian Sengfelder nutzt eine einseitige Vertragsklausel und verlässt den Verein nach nur einem Jahr. Das gaben die Ulmer am Freitag bekannt. Laut Vereinsmitteilung zieht es den deutschen Nationalspieler in die erste spanische Liga, wohin genau ist noch unklar.
BBL: Kapitän wechselt überraschend
Nach einem Jahr ist für Christian Sengfelder in Ulm wieder Schluss. Den deutschen Nationalspieler zieht es nach Spanien.
Verlässt Ulm nach nur einem Jahr: Kapitän Christian Sengfelder
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Sengfelder punktet für Ulm und DBB
Der gebürtige Leverkusener war 2025 aus Frankreich zum damaligen Vizemeister nach Ulm gewechselt. In der abgelaufenen Saison erzielte er in der Hauptrunde im Schnitt 10,9 Punkte in knapp 20 Minuten auf dem Court. In den Playoffs verlor Ulm bereits in der ersten Runde gegen Sengfelders Ex-Klub Bamberg.
Mit der Nationalmannschaft war der Power Forward in der vergangenen Woche in der WM-Qualifikation gefordert gewesen und steuerte sowohl gegen Israel (16) als auch beim Heimspiel gegen Zypern (19) wichtige Punkte zu den beiden Siegen bei. Im Sommer 2022 war Sengfelder Teil des EM-Teams, das Bronze gewann.