BBL-Kracher: Ulm-Kapitän Sengfelder wechselt nach Spanien

SID 10.07.2026 • 12:52 Uhr Nach einem Jahr ist für Christian Sengfelder in Ulm wieder Schluss. Den deutschen Nationalspieler zieht es nach Spanien.

Überraschender Abgang beim Basketball-Bundesligisten ratiopharm Ulm: Kapitän Christian Sengfelder nutzt eine einseitige Vertragsklausel und verlässt den Verein nach nur einem Jahr. Das gaben die Ulmer am Freitag bekannt. Laut Vereinsmitteilung zieht es den deutschen Nationalspieler in die erste spanische Liga, wohin genau ist noch unklar.

Sengfelder punktet für Ulm und DBB

Der gebürtige Leverkusener war 2025 aus Frankreich zum damaligen Vizemeister nach Ulm gewechselt. In der abgelaufenen Saison erzielte er in der Hauptrunde im Schnitt 10,9 Punkte in knapp 20 Minuten auf dem Court. In den Playoffs verlor Ulm bereits in der ersten Runde gegen Sengfelders Ex-Klub Bamberg.