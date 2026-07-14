BBL: Nationalspieler kehrt nach Ulm zurück

Der deutsche Nationalspieler Michael Rataj wechselt innerhalb der Basketball-Bundesliga von Meister Alba Berlin zu ratiopharm Ulm. Wie die Ulmer am Dienstagabend bekannt gaben, unterschrieb der 22-Jährige einen Zweijahresvertrag bei dem Klub, bei dem er bereits 2021 im Nachwuchsprogramm spielte und erste Bundesligaerfahrung sammeln konnte.
Nationalspieler kehrt nach Ulm zurück
„Es ist großartig, dass Michael nach Ulm zurückkehrt. Er ist ein vielseitiger Offensivspieler, der unter dem Korb und von der Dreierlinie punkten kann. Defensiv kann er mehrere Positionen verteidigen. Am wichtigsten aber ist: Michael ist ein Gewinner“, sagte Ulm-Headcoach Ty Harrelson.
Erst im April war Rataj zu Alba Berlin gewechselt und feierte keine zwei Monate später mit den Albatrossen, die ihn laut Alba-Sportdirektor Himar Ojeda „gerne behalten hätten“, die Meisterschaft. Zuvor hatte der Power Forward, der vor elf Tagen in Riga gegen Israel sein Debüt in der Nationalmannschaft gegeben hatte (19 Minuten, sechs Punkte), für die Baylor University in der nordamerikanischen College-Liga NCAA gespielt. Nun kehrt er nach vier Jahren nach Ulm zurück.