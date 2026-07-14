BBL: Nationalspieler kehrt nach Ulm zurück

SID 14.07.2026 • 20:44 Uhr Michael Rataj wurde in dieser Saison deutscher Meister mit Alba Berlin. Nun die Rückkehr nach Ulm.

Der deutsche Nationalspieler Michael Rataj wechselt innerhalb der Basketball-Bundesliga von Meister Alba Berlin zu ratiopharm Ulm. Wie die Ulmer am Dienstagabend bekannt gaben, unterschrieb der 22-Jährige einen Zweijahresvertrag bei dem Klub, bei dem er bereits 2021 im Nachwuchsprogramm spielte und erste Bundesligaerfahrung sammeln konnte.

„Es ist großartig, dass Michael nach Ulm zurückkehrt. Er ist ein vielseitiger Offensivspieler, der unter dem Korb und von der Dreierlinie punkten kann. Defensiv kann er mehrere Positionen verteidigen. Am wichtigsten aber ist: Michael ist ein Gewinner“, sagte Ulm-Headcoach Ty Harrelson.