Transfer-Coup! BBL-Topspieler Wieskamp wechselt nach Berlin

SID 21.07.2026 • 13:29 Uhr US-Forward Joe Wieskamp wechselt von Science City Jena zu ALBA Berlin.

In Joe Wieskamp wechselt einer der herausragenden Spieler der vergangenen Saison in der Basketball-Bundesliga von Science City Jena zum Meister ALBA Berlin.

Der US-Amerikaner war mit 16,2 Punkten und 7,7 Rebounds pro Partie der effektivste Profi. Außerdem traf er starke 41,1 Prozent seiner Dreier.

BBL: ALBA schwärmt von Neuzugang Wieskamp

ALBAs Sportdirektor Himar Ojeda sieht in Wieskamp eine ideale Verstärkung: „Joe ist ein Spieler, dessen Profil sehr gut zu Alba passt. Er kann als Small Forward und Power Forward eingesetzt werden, ist ein starker Werfer und bringt zudem starke Qualitäten beim Rebound mit.§