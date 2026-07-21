Transfer-Coup! BBL-Topspieler Wieskamp wechselt nach Berlin

In Joe Wieskamp wechselt einer der herausragenden Spieler der vergangenen Saison in der Basketball-Bundesliga von Science City Jena zum Meister ALBA Berlin.
BBL-Topspieler nach Berlin
US-Forward Joe Wieskamp wechselt von Science City Jena zu ALBA Berlin.
Der US-Amerikaner war mit 16,2 Punkten und 7,7 Rebounds pro Partie der effektivste Profi. Außerdem traf er starke 41,1 Prozent seiner Dreier.
BBL: ALBA schwärmt von Neuzugang Wieskamp
ALBAs Sportdirektor Himar Ojeda sieht in Wieskamp eine ideale Verstärkung: „Joe ist ein Spieler, dessen Profil sehr gut zu Alba passt. Er kann als Small Forward und Power Forward eingesetzt werden, ist ein starker Werfer und bringt zudem starke Qualitäten beim Rebound mit.§
Der 26-Jährige wurde im NBA-Draft 2021 in der zweiten Runde an 41. Stelle von den San Antonio Spurs ausgewählt und absolvierte anschließend 29 NBA-Spiele für die Texaner. Nun will er sich in Berlin beweisen.