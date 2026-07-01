Bayern trennt sich von fünf Basketball-Stars nach BBL-Finalpleite

SID 01.07.2026 • 15:28 Uhr Gleich fünf Spieler verlassen den deutschen Basketball-Vizemeister. Darunter auch Europameister Leon Kratzer.

Nach dem enttäuschenden Saisonende in der Basketball Bundesliga (BBL) mit der Finalniederlage gegen Alba Berlin gibt der FC Bayern fünf Spieler ab. Europameister Leon Kratzer, Neno Dimitrijevic, Stefan Jovic, Isiaha Mike und Xavier Rathan-Mayes verlassen die Münchner. Wohin es Nationalspieler Kratzer zieht, ist noch nicht bekannt. In der abgelaufenen Saison spielte der 29-Jährige eine Nebenrolle und kam wettbewerbsübergreifend nur auf 28 Einsätze.