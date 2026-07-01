Bayern trennt sich von fünf Basketball-Stars nach BBL-Finalpleite

Nach dem enttäuschenden Saisonende in der Basketball Bundesliga (BBL) mit der Finalniederlage gegen Alba Berlin gibt der FC Bayern fünf Spieler ab. Europameister Leon Kratzer, Neno Dimitrijevic, Stefan Jovic, Isiaha Mike und Xavier Rathan-Mayes verlassen die Münchner. Wohin es Nationalspieler Kratzer zieht, ist noch nicht bekannt. In der abgelaufenen Saison spielte der 29-Jährige eine Nebenrolle und kam wettbewerbsübergreifend nur auf 28 Einsätze.
Großer Umbruch beim FC Bayern
Gleich fünf Spieler verlassen den deutschen Basketball-Vizemeister. Darunter auch Europameister Leon Kratzer.
Forward Mike wechselt in die Türkei zu Bahcesehir Basketbol aus Istanbul. Spielmacher Dimitrijevic, der erst im Januar verpflichtet wurde, zieht es nach Griechenland. Rathan-Mayes, der in den Playoffs den erkrankten MVP Andreas Obst mit 19,3 Punkte pro Spiel ebenbürtig vertrat, muss sich ebenfalls einen neuen Verein suchen. Für Jovic endet das zweite Engagement in München.