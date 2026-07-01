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Bayern trennt sich von fünf Basketball-Stars nach BBL-Finalpleite

Großer Umbruch beim FC Bayern

Gleich fünf Spieler verlassen den deutschen Basketball-Vizemeister. Darunter auch Europameister Leon Kratzer.
Der FC Bayern Basketball führt zur Halbzeit mit 20 Punkten Vorsprung - und verliert dennoch das meisterschaftsentscheidende Spiel 5. Stattdessen feiert ALBA Berlin den Titel in der Basketball-Bundesliga.
SID
Gleich fünf Spieler verlassen den deutschen Basketball-Vizemeister. Darunter auch Europameister Leon Kratzer.

Nach dem enttäuschenden Saisonende in der Basketball Bundesliga (BBL) mit der Finalniederlage gegen Alba Berlin gibt der FC Bayern fünf Spieler ab. Europameister Leon Kratzer, Neno Dimitrijevic, Stefan Jovic, Isiaha Mike und Xavier Rathan-Mayes verlassen die Münchner. Wohin es Nationalspieler Kratzer zieht, ist noch nicht bekannt. In der abgelaufenen Saison spielte der 29-Jährige eine Nebenrolle und kam wettbewerbsübergreifend nur auf 28 Einsätze.

Forward Mike wechselt in die Türkei zu Bahcesehir Basketbol aus Istanbul. Spielmacher Dimitrijevic, der erst im Januar verpflichtet wurde, zieht es nach Griechenland. Rathan-Mayes, der in den Playoffs den erkrankten MVP Andreas Obst mit 19,3 Punkte pro Spiel ebenbürtig vertrat, muss sich ebenfalls einen neuen Verein suchen. Für Jovic endet das zweite Engagement in München.

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